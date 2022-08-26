استفزاز وعداء صارخ لوحدة المغرب الترابية ..قيس سعيد يطبق اجندة العسكر ويعاكس الارادة الشعبية بتونس

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

تمسكت تونس بموقف الحياد من نزاع الصحراء المغربية منذ حصولها على الاستقلال، لكنها وجدت نفسها مع قيس سعيد تطبق أجندة الجزائر واملاءات مؤسستها العسكرية، باستفزاز صريح وصارخ لوحدة المغرب الترابية بعد استقبال “سُعيِّد” بشكل رسمي لزعيم الجبهة الانفصالية ،ابراهيم غالي .

الجزائر التي لطالما سعت إلى جرّ تونس للاصطفاف ضد المغرب في العديد من المواقف الدولية، انبرى لانجدتها الرئيس التونسي باستقبال لزعيم “جمهورية” توجد في مخيلة جارة تونس الغربية فقط ، معاكسا بذلك التاريخ والمواقف الايجابية لرؤساء تونس تجاه وحدة المغرب الترابية، رؤساء تشبثوا بنوايا ايجابية من قضية الصحراء المغربية أملا في إحياء التكتل المغاربي الذي اجهضه تهور سُعيد .

خطوة الرئيس التونسي – والتي بلا شك انها ضد التوجه الشعبي بتونس – لايمكن وصفها سوى بانها ارتجالية سياسية واضحة تسيء بشكل كبير ومؤسف لتاريخ العلاقات بين بلدين مغاربيين ، سيما ان تونس منذ الستينيات ( مرحلة بورقيبة) ومرورا بعهد بنعلي وضعت ثوابت في سياسة الجوار، ملخّصها عدم التدخل والحياد الايجابي من قضية الصحراء المغربية .

وقررت المملكة المغربية ، استدعاء سفيرها بتونس ، حسن طارق ، للتشاور بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الجبهة الانفصالية ( البوليساريو ) ابراهيم غالي ، على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.

وعبرت المملكة المغربية ، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ، انه بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ للممملكة ،

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