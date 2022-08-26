جانب من حادث الدهس

سائق شاحنة يقتحم باحة مقهى وسط بروكسيل متسببا في جرح ستة أشخاص

2022-08-26 / 21:14
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هبة بريس - وكالات

قالت فرقة إطفاء ومدعون عامون في العاصمة البلجيكية إن شاحنة صدمت شرفة مقهى في وسط بروكسل اليوم الجمعة، ما أدى إلى إصابة 6 أشخاص بجروح طفيفة وجرى نقلهم لتلقي العلاج في أحد مستشفيات العاصمة.

وحول التفاصيل المتاحة، هرب سائق الشاحنة بعد الحادث قبل الساعة الواحدة ظهرا بقليل، وقال متحدث باسم الادعاء في بروكسل إنه بالتوقيت المحلي 1100 بتوقيت جرينتش وما زال البحث جاريا.

ولم يتضح ما إذا كان الحادث عابرًا أم متعمدًا، على الرغم من أن شهودًا قالوا لوسائل إعلام بلجيكية، إن الشاحنة دخلت شارع سان ميشيل، الذي يؤدي إلى منطقة تسوق مزدحمة مع صرير الإطارات، ويبدو أنها استهدفت المقهى وتوجهت بسرعة عالية نحوه.

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‫3 تعليقات

  1. أَيْنَمَا تَكُونُوا يُدْرِككُّمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُرُوجٍ مُّشَيَّدَةٍ ۗ

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