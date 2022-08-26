بعدما اتهمها طليقها بالسرقة.. منة عرفة تعتذر لمديرة أعمالها

2022-08-26 / 23:16
نجلاء مزيان

وجهت الفنانة المصرية منة عرفة رسالة اعتذار لمديرة أعمالها أميرة زايد، بعدما اتهامها من كرف طليقها محمود المهدي بالسرقة في سبتمبر 2021.

و نشرت منة صورة تجمعها بأميرة زايد، مديرة أعمالها السابقة، معلقة عليها: “أميرة مش بس كانت مديرة أعمالي، هي صحبتي وأختي وبينا عشرة طويلة مليانة حاجات كتير حلوة ووحشة، نجحنا مع بعض، ووقفنا جنب بعض، وزعلنا من بعض، لكن ساعات بيحصل سوء تفاهم يخليك تخسر ناس مهمة في حياتك”.

وتابعت قائلة:“واللي اتعلمته ان ساعات الزعل والبعد بيحصل عشان يعرفنا مين كانوا بيحبونا ومهما بيحصل بيحافظوا علينا وقد اي كانت قيمتهم غالية عندنا، وانتي قيمتك غالية عندي أوي ياأميرة.. وحشتيني”.

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