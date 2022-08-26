تطوان ..تنسيق بين الامن والديستي يطيح بمروجي كوكايين

2022-08-26 / 20:40
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هبة بريس - متابعة

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة تطوان، بناءً على معطيات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، اليوم الجمعة 26 غشت الجاري، من توقيف أربعة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 28 و43 سنة، وذلك للاشتباه في تورطهم في حيازة وترويج خمسة (05) كيلوغرامات و184 غرام من مخدر الكوكايين.

وقد جرى توقيف اثنين من المشتبه فيهما على متن سيارة خفيفة بنقطة المراقبة على مستوى الطريق الرابط بين مدينتي تطوان ومنطقة أزلا، وبحوزتهما 500 غرام من مخدر الكوكايين، قبل أن يتم توقيف شقيق أحدهما وزوجته، وتسفر عملية التفتيش المنجزة بمنزلهما وسط مدينة تطوان عن حجز 4 كيلوغرامات و684 غرام إضافية من مخدر الكوكايين.

وإلى جانب شحنات مخدر الكوكايين المحجوزة، والتي وصل مجموعها إلى خمسة (05) كيلوغرامات و184 غرام، أسفرت عمليات التفتيش المنجزة على هامش هذه القضية عن حجز سيارتين وقنينة غاز مسيل للدموع ومبالغ مالية بالعملة الوطنية، يشتبه في كونها من متحصلات هذا النشاط الإجرامي.

وقد تم إخضاع المشتبه فيهم لبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة إليهم وتحديد الامتدادات المحتملة لنشاطهم في ترويج المخدرات.

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‫10 تعليقات

  3. رجال بمعنى الكلمة،حماكم الله،تحية لكم من القلب إلى القلب بوركت جهودكم الجبارة..
    صدقاً الكلمات لاتكفي ولا تعبر عن جهودكم العظيمة.

  9. لو تم استبدال القرقوبي والهيروين والاكستازي بالكيف المغربي نبتة طبيعية لربحنا معركة محاربة المخدرات.

  10. أين هو التقدم الهيروين يقتل شبابنا في كل يوم أمام مرأى الجميع في كبريات المدن المغربية والغريب ان القضاء المغربي متساهل مع تجار المخدرات والأحكام تترنح بين ستة اشهر وسنتان في حين انه في بلدان أخرى تصل عقوبتها الى الإعدام أو المؤبد الإشكال ان الحشيش المغربي يقايض بالهروين والكوكايين وهذا هو الخطير في الأمر نتمنى من رجال القضاء ان يكونو صارمين وان يحكموا ضمائرهم أمام الله والعباد وان لا يتساهلون مع تجار الهيروين والكوكايين والقرقوبي لان جميع الشباب معرضون لهذه المخدرات

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