سرقة علامة”قف”….كم من “قف” عرقلت عجلة التنمية
محمد منفلوطي_هبة بريس
واقعة سرقة علامة ” قف”، التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطاحت بصاحبها من قبل مصالح الأمن فور علمها بالحادثة، تبقى واقعة معزولة، لكنها تحمل في طياتها عبرا ودلالات على أن كل من تجرأ على علامة ” قف”، يكون مصيره الاعتقال..
واقعة سرقة علامة ” قف”، تحيلنا على مواضيع أخرى انتهكت فيها عبارة ” قف”، يتعلق الأمر هنا بانتهاك حرمة “قف” من أمام المال العام، أو التطاول على حرمة “قف” عند استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل وفي العطل الصيفية لأغراض شخصية بمعية العائلة والأبناء في زمن الأزمات وغلاء الأسعار والكازوال…الاعتداء على حرمة ” قف” عندما يتعلق الأمر بعرقلة مشاريع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية…
ونحن نتكلم عن سرقة علامة “قف”، وما يترتب عن صاحبها من جزاءات في حال خرقها أوعدم احترامها أو حتى سرقتها، فلابد أن يكون الجزاء من جنس العمل كما يقال، ويُساءل كل من تمادى في نهجه لسياسة عدم احترام عبارة ” قف”، التي كان من المفروض استحضارها عند الوقوف مع نفسه لتقييمه أدائه وتصحيح مساره وهو يشرف على تدبير شؤون البلاد والعباد، فكم من مسؤول تعهد أمام منتخبيه على أن يحافظ على العهد، لكنه بمجرد فوزه لم يقف عند كلمته..
” قف” هي عبارة يجب أن يستحضرها المرء في حياته، من أجل إعادة ترتيب أوراقه وتصحيح مساره، قبل الوقوف أمام رب العزة…حيث قال تعالى : “وقفوهم إنهم مسؤولون”.
الموقف ذاته ذهب إليه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي على صفحته الفايسبوكية بالقول: ” الجانح الذي سرق علامة قف المرورية، لا يساوي جناح بعوضة أمام من سرق قف من الإعتداء على المال العام، وعلامة قف من الفساد، وقف من عرقلة الاستثمار، وقف المخصصة للزبونية والمحسوبية ، ومئات قف في تدبير الشأن العام”.
نعم، فكم من ‘قف” سرقت من أبواب المستشفيات العمومية، فمر أصحابها بكل حرية للعمل بالمصحات الخاصة، فتعطلت بذلك مصالح مرضاهم، وكم من ” قف،” انتهكت من أمام بعض المرافق العمومية، بعد غياب موظفيها ممن تركوا معاطفهم معلقة على كراسي مكاتبهم، فضاعت بذلك حقوق المواطنين، وكم من “قف”، وُضعت أمام المشاريع التنموية والاستثمارات، فما كان أمام أصحابها إلا ترك الجمل بما حمل والبحث عن موطن آخر..
واقعة سرقة علامة ” قف”، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا غيض من فيض، لسرقات مماثلة لعلامات تشوير عدة، منها من كانت تطالب صاحبها بالتريث والانتباه مع الحيطة والحذر أثناء تدبيره لشؤون ممن انتخبوه، ومنها من كانت تُقوّم اعوجاجه عند كل منعرج طرقي وهو يقود تركيبته المنتخبة، ومنها من كانت تضبط تحركاته وعدم المسير في الاتجاه الخاطئ.
20 تعليقات
باين فيه كان مزطووووول هههه
مسكين مايستهلس
ولي سرق 17ملياردرهم شحال يحكموا عليه
حتى شي وحدين سارقين مال الشعب شوفو معاهم
هذا يجب ان يتابع بجناية محاولة القتل العمل لعدة اشخاص
الا تحيدات علامة قف من بلاصتها غادي يوقعو كوارث وكسايد وممكن تمشي فيها ارواح بريئة ولكن ضروري غادي يخرجو شي وحدين زايدة عندهم العطفة يقولو ليك حشومة وسيرو شدو الشفارة الكبار وحكارة على الدرويش وزيد وزيد
هذا باين عليه سارق البلاكة باش ايكرسي فالناس فشي خلا بغيت نفهم شنو باغي من هاد قف ايديها لدارهم
هاد السلاويين , علام ه
سرق علامة قف. ادارو ليه قف😂😂
بغيت يسرقوا لهم حتى خفف السرعة ههههههه شي يسرق فشي حتى نشوفوا فين غنوليو
عقوبة قاصية
سبب هو البطالة وتهميش الشباب
واصلة لفان فبنادم وشحال كاع بالسلامة تجيبليه هاد حديدة فالافيراي لاحول الا بالله
الله اغير احوال ناس لاحسن حال الوقت تمشكلات.
حشومة عليكم مسكين راه غير بغى يعجن فيها الخبز للفران
بغينا نسمعوا شي نهار بلي تشد شي واحد من هادوك لي سارقين البلاد و العباد.
كون غير دار بلصتها اجلس حيتاش منين خلقنا وحنا واقفين فهاد البلاد سعيدة ومزال واقفين
لاحول ولا قوة الا بالله كيف اصبحنا نعيش مع هؤلاء المتسكعين، اين القانون يا عباد الله.
هذا بالخف جابوه، العقوبة للي واكلين الميزانيات!!!
مو وليدي مربي غير ظلموه
أضن انها تأتي من ثقافة فيها فساد يجري في كل مكان .عندما يكون حكام ومسؤولين في المستوى ويطبقون القانون سنرى انعكاسها على الشارع .