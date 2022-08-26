سرقة علامة”قف”….كم من “قف” عرقلت عجلة التنمية

محمد منفلوطي_هبة بريس

واقعة سرقة علامة ” قف”، التي غزت مواقع التواصل الاجتماعي، والتي أطاحت بصاحبها من قبل مصالح الأمن فور علمها بالحادثة، تبقى واقعة معزولة، لكنها تحمل في طياتها عبرا ودلالات على أن كل من تجرأ على علامة ” قف”، يكون مصيره الاعتقال..

واقعة سرقة علامة ” قف”، تحيلنا على مواضيع أخرى انتهكت فيها عبارة ” قف”، يتعلق الأمر هنا بانتهاك حرمة “قف” من أمام المال العام، أو التطاول على حرمة “قف” عند استعمال سيارات الدولة خارج أوقات العمل وفي العطل الصيفية لأغراض شخصية بمعية العائلة والأبناء في زمن الأزمات وغلاء الأسعار والكازوال…الاعتداء على حرمة ” قف” عندما يتعلق الأمر بعرقلة مشاريع الاستثمار وتحريك عجلة التنمية…

ونحن نتكلم عن سرقة علامة “قف”، وما يترتب عن صاحبها من جزاءات في حال خرقها أوعدم احترامها أو حتى سرقتها، فلابد أن يكون الجزاء من جنس العمل كما يقال، ويُساءل كل من تمادى في نهجه لسياسة عدم احترام عبارة ” قف”، التي كان من المفروض استحضارها عند الوقوف مع نفسه لتقييمه أدائه وتصحيح مساره وهو يشرف على تدبير شؤون البلاد والعباد، فكم من مسؤول تعهد أمام منتخبيه على أن يحافظ على العهد، لكنه بمجرد فوزه لم يقف عند كلمته..

” قف” هي عبارة يجب أن يستحضرها المرء في حياته، من أجل إعادة ترتيب أوراقه وتصحيح مساره، قبل الوقوف أمام رب العزة…حيث قال تعالى : “وقفوهم إنهم مسؤولون”.

الموقف ذاته ذهب إليه الأستاذ الجامعي والمحلل السياسي عمر الشرقاوي على صفحته الفايسبوكية بالقول: ” الجانح الذي سرق علامة قف المرورية، لا يساوي جناح بعوضة أمام من سرق قف من الإعتداء على المال العام، وعلامة قف من الفساد، وقف من عرقلة الاستثمار، وقف المخصصة للزبونية والمحسوبية ، ومئات قف في تدبير الشأن العام”.

نعم، فكم من ‘قف” سرقت من أبواب المستشفيات العمومية، فمر أصحابها بكل حرية للعمل بالمصحات الخاصة، فتعطلت بذلك مصالح مرضاهم، وكم من ” قف،” انتهكت من أمام بعض المرافق العمومية، بعد غياب موظفيها ممن تركوا معاطفهم معلقة على كراسي مكاتبهم، فضاعت بذلك حقوق المواطنين، وكم من “قف”، وُضعت أمام المشاريع التنموية والاستثمارات، فما كان أمام أصحابها إلا ترك الجمل بما حمل والبحث عن موطن آخر..

واقعة سرقة علامة ” قف”، التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، ما هي إلا غيض من فيض، لسرقات مماثلة لعلامات تشوير عدة، منها من كانت تطالب صاحبها بالتريث والانتباه مع الحيطة والحذر أثناء تدبيره لشؤون ممن انتخبوه، ومنها من كانت تُقوّم اعوجاجه عند كل منعرج طرقي وهو يقود تركيبته المنتخبة، ومنها من كانت تضبط تحركاته وعدم المسير في الاتجاه الخاطئ.

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