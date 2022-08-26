الخارجية المغربية : استقبال تونس لزعيم الانفصاليين عداء صارخ وعمل خطير وغير مسبوق ( التفاصيل )

2022-08-26 / 20:26
4
هبة بريس - الرباط

قررت المملكة المغربية ، استدعاء سفيرها بتونس ، حسن طارق ، للتشاور بعد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيد لزعيم الجقهة الانفصالية ( البوليساريو ) ابراهيم غالي ، على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.

وعبرت المملكة المغربية ، عبر وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الافريقي ، انه بعد أن تضاعفت المواقف والتصرفات السلبية في الآونة الأخيرة تجاه المملكة المغربية ومصالحها العليا، فإن موقف تونس في إطار عملية التيكاد (منتدى التعاون الياباني الأفريقي) يؤكد عداءه الصارخ للممملكة ،

واضاف بلاغ وزارة الخارجية المغربية ، انه في الواقع ، قررت تونس ، خلافا لنصيحة اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها، من جانب واحد دعوة الكيان الانفصالي.

واعتبرت الخارجية المغربية ، ان ترحيب رئيس الدولة التونسية بزعيم الميليشيا الانفصالية عمل خطير وغير مسبوق، يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي وقواه الحية ، وفي مواجهة هذا الموقف العدائي والمنحاز للعلاقات الأخوية التي طالما حافظ عليها البلدان، قررت المملكة المغربية:

• عدم المشاركة في قمة التيكاد الثامنة المنعقدة في تونس يومي 27 و 28 أغسطس واستدعاء سفير جلالة الملك بتونس للتشاور على الفور.

واشار بلاغ الخارجية الى ان هذا القرار لا يؤثر هذا القرار بأي شكل من الأشكال على الروابط القوية والمتينة بين الشعبين المغربي والتونسي، اللذين يربطان بتاريخ مشترك ومصير مشترك كما أنها لا تشكك في التزام المملكة المغربية بمصالح إفريقيا وعملها داخل الاتحاد الأفريقي، كما أنها لا تشكك في التزام المملكة في إطار التيكاد.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of تونس تسقط في قبضة إبتزاز سياسي واقتصادي وأمني لجنرالات الجزائر

تونس تسقط في قبضة إبتزاز سياسي واقتصادي وأمني لجنرالات…

2022-08-26 / 22:30
Photo of العثماني : تونس لم تعد صديقة ومسيرة تثبيت الحق المغربي ماضية

العثماني : تونس لم تعد صديقة ومسيرة تثبيت الحق…

2022-08-26 / 22:22
Photo of قيس وزعيم الانفصاليين…عندما يتشبت غريق بغريق

قيس وزعيم الانفصاليين…عندما يتشبت غريق بغريق

2022-08-26 / 22:14
Photo of استفزاز وعداء صارخ لوحدة المغرب الترابية ..قيس سعيد يطبق اجندة العسكر ويعاكس الارادة الشعبية بتونس

استفزاز وعداء صارخ لوحدة المغرب الترابية ..قيس سعيد يطبق…

2022-08-26 / 21:54
Photo of عاجل… المغرب يقرر استدعاء سفيره بتونس للتشاور بعد استقبال زعيم الانفصاليين

عاجل… المغرب يقرر استدعاء سفيره بتونس للتشاور بعد استقبال…

2022-08-26 / 19:55
Photo of بعد استقباله لزعيم الخيام البالية ..سُعيد يعصف بتاريخ علاقة بلاده مع المغرب ويدخلها النفق المظلم

بعد استقباله لزعيم الخيام البالية ..سُعيد يعصف بتاريخ علاقة…

2022-08-26 / 19:24
Photo of من هو “جواد باحجي” الذي عين مديرا عاما للمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

من هو “جواد باحجي” الذي عين مديرا عاما للمكتب…

2022-08-26 / 17:08
Photo of ألمانيا: المغرب شريك “مهم” بالنسبة لنا وللاتحاد الأوروبي

ألمانيا: المغرب شريك “مهم” بالنسبة لنا وللاتحاد الأوروبي

2022-08-26 / 13:36
Photo of عقدة المغرب تسقط “تبون” في فخ الكذب أمام ماكرون

عقدة المغرب تسقط “تبون” في فخ الكذب أمام ماكرون

2022-08-26 / 13:22
Photo of الاتحاد الدستوري يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنزيل التوجيهات الملكية

الاتحاد الدستوري يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنزيل التوجيهات…

2022-08-26 / 12:30

‫4 تعليقات

  2. أزمة الغاز في العالم هي السبب
    فرنسا بجلال قدرها تخطب ود الجزائر وتتوسل إليها للحصول على غازها خاصة وأن الدول الأوروبية ترتعد من البرد في عز الصيف قبل حلول فصل الشتاء ،فلا تستغربوا إن استقبلت فرنسا زعيم العصابة الانفصالية في القادم من الأيام فما بالكم بدويلة متداعية الأركان مثل تونس،ولا تستغربوا من قيام دول أخرى بخطوة مماثلة،ولا تحللوا الأمور بالعاطفة ،على المغرب أن يحضر ويعد كل الأوراق المتاحة في القادم من الأيام خاصة في علاقته بفرنسا والدول الأوروبية ،فالجزائر تسعى إلى تركيع بعض الدول بالغاز في عز هذه الأزمة والجفاف،

  3. الجزائر تعيش بحبوحة الغاز فلا غرابة أن تستفيد “البوليزاريو ” من هذا الوضع.
    ليس للمغرب ما يُغري به الرئيس التونسي عكس الجزائر التي قدمت المال ( 300 مليون دولار السنة الماضية ) و ستقدم المزيد لرئيس طموح و شغوف بالمال .
    رئيس حديث عهد بالثروة و الثراء فلا عيب أن تستغله الجزائر ” لقضيتها الاولى “. فهذا الرجل وراءه حاشية ( أهل و أقارب و أنصار ) تريد كلها أن تصبح غنية و تعيش حياة ” الرغد ” ففي فترة وجيزة .
    فما على المغرب إلا أن يحشد من يناصرون قضيته الوطنية في مثل هده الملتقيات . فالجزائر ستسحر الكثير من مداحيلها لنصرة هذه القضية .

  4. خطوة متهورة و لحسن الحظ ان هذه الخطوة لا تمثل الرأي العام التونسي و إنما تمثل قيس وحده ،فبعدما سطا على سلطة بتونس يسطو على الأواصر و الروابط المثبتة التي تربط الشعبين الشقيقين…

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق