عاجل… المغرب يقرر استدعاء سفيره بتونس للتشاور بعد استقبال زعيم الانفصاليين
هبة بريس - الرباط
قرر المغرب استدعاء سفيره بتونس حسن طارق للتشاور بعد استقبال زعيم الانفصاليين من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد .
واستقيل قيس سعيد بشكل رسمي زعيم البوليساريو ابراهيم غالي على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.
وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد أعلنت أن زعيمها إبراهيم غالي توجه اليوم الجمعة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، الا ان استقبال الرئيس التونسي لابراهيم غالي يطرح اكثر من علامة استفهام بخصوص الموقف التونسي غير المفهوم الذي قد يدخل العلاقات بين البلدين النفق المظلم .
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3 تعليقات
يجب قطع العلاقات الدبلوماسية مع تونس التي استقبلت اليوم على اراضيها ابراهيم غالي زعيم عصابة البوليساريو وليدة كبرنات الجزاىر هذا البلد الفاشل الذي يعيش في اوهام ويعادي وحدتنا الترابية في الصحراء المغربية
Il faut donner l’aumône à celui qui la mérite .Le Maroc récolte ce qu’il a semé .Nous ma ne devrions pas aider les tunisiens mène pour un morceau de pain , . Si nos responsables ont maintenant un peu de dignité , il devraient et sans tarder couler tous avec la Tunisie minuscule pays fabriqué par la France . Il n’y a eu jamais daba l’histoire de l’Afrique des Payet qui s’appelaient . Tunisie , si nous retournons juste 130 en arrière , pas très loin , la terre a été découpé de la lybie. alors vite Maroc coupe et arrêter comme avec l’Iran .les plus détestables humans sur terre , c’est les tunisiens .
يجب قطع العلاقة مع سعيد الشاعر هو السبب في افلاس تونس الشقيقة ادهب الى الجحيم انت واتباعك هذا هو الخير ديال المغرب في عز كورونا