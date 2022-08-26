عاجل… المغرب يقرر استدعاء سفيره بتونس للتشاور بعد استقبال زعيم الانفصاليين

هبة بريس - الرباط

قرر المغرب استدعاء سفيره بتونس حسن طارق للتشاور بعد استقبال زعيم الانفصاليين من طرف الرئيس التونسي قيس سعيد .

واستقيل قيس سعيد بشكل رسمي زعيم البوليساريو ابراهيم غالي على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي تحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.

وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد أعلنت أن زعيمها إبراهيم غالي توجه اليوم الجمعة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، الا ان استقبال الرئيس التونسي لابراهيم غالي يطرح اكثر من علامة استفهام بخصوص الموقف التونسي غير المفهوم الذي قد يدخل العلاقات بين البلدين النفق المظلم .

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