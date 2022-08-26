بعد استقباله لزعيم الخيام البالية ..سُعيد يعصف بتاريخ علاقة بلاده مع المغرب ويدخلها النفق المظلم

هبة بريس - الرباط

يبدو أن الرئيس التونسي قيس سعيد، قد انبرى لضغوطات العسكر ،بعد استقباله بشكل رسمي لزعيم البوليساريو ابراهيم غالي ، في قصر الرئاسة وذلك على هامش قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، التي ستحتضنها تونس يومي 27 و28 غشت الجاري.

وكانت جبهة البوليساريو الانفصالية قد أعلنت أن زعيمها إبراهيم غالي توجه اليوم الجمعة إلى العاصمة تونس، للمشاركة في قمة طوكيو للتنمية في إفريقيا “تيكاد 8”، الا ان استقبال الرئيس التونسي لابراهيم غالي يطرح اكثر من علامة استفهام بخصوص الموقف التونسي غير المفهوم الذي قد يدخل العلاقات بين البلدين النفق المظلم .

جدير بالذكر انه خلال الدورة السادسة لـ”تيكاد”، التي احتضنتها الموزمبيق، تعرض الوفد المغربي بقيادة ناصر بوريطة للاعتداء بعد اعتراضه على مشاركة وفد يمثل الجبهة الانفصالية.

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