وزارة الميراوي تحدد جدولة زمنية لتنظيم امتحانات إدماج طلبة أوكرانيا بالجامعات الخاصة

هبة بريس -

أفادت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار أنها اتخذت مجموعة من الإجراءات والتدابير من أجل تسهيل التحاق الطلبة المغاربة العائدين من أوكرانيا بمؤسسات التعليم العالي الوطنية.

وأوضحت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الجمعة، أنه بالنسبة لمسالك الطب والصيدلة وطب الأسنان فإن الإجراءات المتخذة المتعلقة بالطلبة في طور التكوين الأساسي تتمثل في تنظيم اختبار كتابي لجميع المستويات للمسالك الثلاثة يوم السبت 24 شتنبر 2022، مضيفة أن هذا الاختبار سيهم المستوى المسجل به الطالب بأوكرانيا برسم 2021-2022، على أن يخول النجاح فيه التسجيل بنفس المستوى برسم 2022-2023.

ومن ضمن الإجراءات أيضا، حسب المصدر ذاته، فتح باب التسجيل في المباريات من 3 إلى 16 شتنبر 2022 على مرحلتين تتمثل أولا في التسجيل الإلكتروني عبر منصة مُعدة لهذا الغرض، تمكن المترشح من التعبير عن اختياره للجامعات التي يرغب في التسجيل بها وتحميل ملفه؛ وثانيا في إيداع الملف الورقي بأحد المراكز حسب المسلك الخاص بالطالب: جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء بالنسبة للطب، وجامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة بالرباط بالنسبة للصيدلة، والجامعة الدولية للرباط بالنسبة لطب الأسنان.

وفي ما يخص تحديد مراكز اجتياز مختلف المباريات، فقد أشار البلاغ إلى أنها حددت بالنسبة لمباريات الطب بجامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء، ولمباريات الصيدلة (جامعة الزهراوي الدولية لعلوم الصحة بالرباط)؛ ومباريات طب الأسنان (الجامعة الدولية للرباط ).

وتابع أنه سيتم الإعلان عن النتائج يوم السبت 24 شتنبر 2022، على أن يفتح باب التسجيل من يوم الثلاثاء 27 إلى الجمعة 30 شتنبر 2022.

ومن ضمن الإجراءات أيضا، يشير البلاغ، اعتماد مبدأ الاستحقاق ( النقطة المحصل عليها بالمباراة ) من أجل توزيع الطلبة حسب الجامعات؛ وإرساء آلية لمواكبة ودعم الطلبة المقبولين بمختلف المؤسسات (المصطلحات العلمية، اللغات، المصاحبة….).

أما في ما يخص الطلبة الذين يتابعون دراستهم في التخصصات الطبية، يقول المصدر ذاته، فقد تم اعتماد فتح إمكانية إجراء التداريب بإحدى المؤسسات الاستشفائية الوطنية (لمدة 6 أشهر قابلة للتجديد عند الاقتضاء) تحت إشراف الكليات العمومية، على أن يتم الاتفاق والتنسيق مع الجامعات الأوكرانية المعنية بغية استيفاء هذه التداريب للحصول على الشهادات؛ مشيرا أيضا إلى أن ملفات المعنيين بالأمر تودع بإحدى كليات الطب والصيدلة أو كليات طب الأسنان الأقرب من مقر إقامة الطالب.

وبالنسبة للمسالك الأخرى، يخلص المصدر ذاته، فبخصوص تخصصات الهندسة والهندسة المعمارية والطب البيطري وباقي التخصصات، تم تحديد إجراءات ولوج الطلبة المعنيين إلى مؤسسات التعليم العالي الوطنية بتنسيق مع القطاعات الوزارية المعنية، على أن تبرمج مختلف المباريات خلال شهر شتنبر 2022 وستعمل الوزارة على إبلاغ المعنيين بالأمر بمختلف التواريخ.

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