طنجة ..شريط فيديو يوثق “علاقة حميمية” يطيح بعون سلطة

2022-08-26 / 19:01
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هبة بريس - مكتب طنجة

اتخذت مصالح قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرارا تأديبيا في حق عون سلطة برتبة شيخ حضري ، وذلك بعد تورطه في فضيحة اخلاقية كان بطلا لها في فيديو انتشر على نطاق واسع بتطبيق التراسل الفوري “واتساب “.

وقالت مصادر مطلعة ، ان الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق وثق علاقة حميمية بين عون السلطة وسيدة داخل محل تجاري باحد اسواق القرب بمدينة طنجة ، وهو مادفع بولاية الجهة الى اتخاذ قرار تاديبي صارم في حق المعني بالأمر.

المقطع كانت قد نشرته احدى الصفحات الفايسبوكية لتعمد بعد ذلك الى حذفه بشكل سريع ، الا ان الشريط تداول على نطاق واسع بعد ذلك على تطبيق واتساب .

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‫6 تعليقات

  4. المسؤول هو اول واحد خاص يتميز بالاخلاق الحميدة والحسنة ويكون قدوة فالمغرب العكس

  6. نطالب بمتابعة عون السلطة وخليلته امام القضاء لاتخاذ التدابير القانونية في حقهما فهذه سلوكات خشينة وغير مقبولة تسيء إلى رجال السلطة عامة

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