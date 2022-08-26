طنجة ..شريط فيديو يوثق “علاقة حميمية” يطيح بعون سلطة

هبة بريس - مكتب طنجة

اتخذت مصالح قسم الشؤون الداخلية بولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، قرارا تأديبيا في حق عون سلطة برتبة شيخ حضري ، وذلك بعد تورطه في فضيحة اخلاقية كان بطلا لها في فيديو انتشر على نطاق واسع بتطبيق التراسل الفوري “واتساب “.

وقالت مصادر مطلعة ، ان الفيديو الذي تبلغ مدته ثلاث دقائق وثق علاقة حميمية بين عون السلطة وسيدة داخل محل تجاري باحد اسواق القرب بمدينة طنجة ، وهو مادفع بولاية الجهة الى اتخاذ قرار تاديبي صارم في حق المعني بالأمر.

المقطع كانت قد نشرته احدى الصفحات الفايسبوكية لتعمد بعد ذلك الى حذفه بشكل سريع ، الا ان الشريط تداول على نطاق واسع بعد ذلك على تطبيق واتساب .

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