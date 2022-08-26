سفارة المغرب بموريتانيا تعلن عن إجراءات جديدة لمنح التأشيرة
هبة بريس - متابعة
كشفت سفارة المملكة المغربية بنواكشوط، عن حزمة من الإجراءات للاستجابة للإقبال الكبير على طلب التأشيرة الذي تعرفه المصالح القنصلية للسفارة خلال هذه الفترة.
وأوضح بلاغ للسفارة المغربية بنواكشوط، أنه تم في هذا الصدد، تعزيز المصالح القنصلية بموارد بشرية اضافية، واعتماد نظام مداومة على طول أيام الاسبوع، بما في ذلك أيام العطل فضلا عن مداومة ليلية إلى ساعات متأخرة من الليل.
ودعت المصالح القنصلية بالسفارة، المرتفقين لتفهم بعض الزيادة الطفيفة في آجال منح التأشيرات، رغم المجهودات التي يقوم بها الطاقم لتلبية طلباتهم، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب الموضوعية.
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14 تعليقات
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سافر معان مغربي وأخد تأشيرة الدخول إلى موريتانيا نفس الساعه
يجب الغاء التأشيرة بين المغرب و موريتانيا
الموريتانيون الحقيقيون يجب مدهم بتأشيرة عشر سنوات، كبارا و صغارا، مع إمكانية الاستقرار في المغرب، اما باقي المجنسين فيجب التدقيق معهم لتفادي المشاكل
الذي لايفهمه المغاربة أن التأشرة أهميتها أكبر للمغاربة من الموريتانيين فالموريتاني يذهب للمغرب للدراسة أو العلاج أو للسياحة أو الإستثمار أما فرص العمل فشبه منعدمة هناك أما المغربي في موريتانيا فيعمل في شتى القطاعات الخاصة والعمومية المغاربة الذين يزورون موريتانيا يزورونها للعمل والدخول في سوق العمل الموريتانية المفتوحة للجميع لذا لا أفهم حقا مصلحتهم في عدم رفع التأشرة
موريطانيا عامرة بالبولبزاريو نهار تحيدو التأشيرة لقلبو على البديل باش متخلصوها غالية
هد الموريتانين كيدفعو كبير لي سمعهم أظن أن موريتانيا هي ميامي ولا لندن ه
يجب إلغاء التأشيرة بين البلدين والعمل على وحدة تجمع البلدين في كل المجالات ونحن المغاربة نطلب من الجهات الرسمية المغربية والموريتانية العمل على هذا المطلب
ناس د موريتانيا دفعو مغرب يطلع شوية يلصق فسبانيا ونخليولكم مغرب بلي فيه ماشي غير تأشيرة
كلام غير الصحيح.
هناك مماطلة في منح التأشرة. من السفارة المغربية.
تونس أفضل وجهة للموريتانين أحيي الشعب والحكومة التونسية من هذا المنبر .
التأشيرة بيننا عار على البلدين الشقيقين
هذه المنه الممثلة في قبول سفارة المغرب ل استصدارأعداد من التأشيرات خاصة لرجال الأعمال في الحقيقة تافه
هدشي خاص يتعمم حتى على دول الاوروبية قنصلبات في مدريد عليها إكتظاض كثير زد على ذالك فا القنصلية في مدريد تقفل أبوابها ايام العطل الاسبانيا و المغربية
يجب الغاء التاشيره للموريتانيين الأقحاح اما المتجنسين وجب منعهم لتخطي حدودنا. كثير منهم بوليزاريو وعلى المصالح الاستخباراتية العمل بحذر مع هؤلاء. اعانكم الله فالسألة معقدة شيئا ما.