صورة من الارشيف

سفارة المغرب بموريتانيا تعلن عن إجراءات جديدة لمنح التأشيرة

2022-08-26 / 18:39
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هبة بريس - متابعة

كشفت سفارة المملكة المغربية بنواكشوط، عن حزمة من الإجراءات للاستجابة للإقبال الكبير على طلب التأشيرة الذي تعرفه المصالح القنصلية للسفارة خلال هذه الفترة.

وأوضح بلاغ للسفارة المغربية بنواكشوط، أنه تم في هذا الصدد، تعزيز المصالح القنصلية بموارد بشرية اضافية، واعتماد نظام مداومة على طول أيام الاسبوع، بما في ذلك أيام العطل فضلا عن مداومة ليلية إلى ساعات متأخرة من الليل.

ودعت المصالح القنصلية بالسفارة، المرتفقين لتفهم بعض الزيادة الطفيفة في آجال منح التأشيرات، رغم المجهودات التي يقوم بها الطاقم لتلبية طلباتهم، وذلك راجع لمجموعة من الأسباب الموضوعية.

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