مدير منظمة الصحة العالمية لا يستطيع إرسال المال لأقاربه “الجوعى” في إثيوبيا

هبة بريس - وكالات

كشف رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس غيبريسوس، أنه غير قادر على إرسال أموال لذويه “المتضورين جوعا” في إقليم تيغراي بإثيوبيا، الذي تمزقه الحرب.

وقال غيبريسوس: “لدي العديد من أقاربي هناك، وأريد أن أرسل لهم مالا، ولا أستطيع. ولا أعرف من منهم لا يزال على قيد الحياة ومن مات”.

ومنذ أن بدأت الحرب في عام 2020، وعُزل هذا الإقليم عن العالم الخارجي، إذ لا تعمل خدمات الهواتف أو الإنترنت هناك

واُتهمت الحكومة الإثيوبية بوضع عراقيل أمام المساعدات المتجهة للإقليم، ما يعيق وصول الاحتياجات الضرورية، وهو ما أرجعته أديس أبابا إلى القتال الدائر في الإقليم.

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