صورة تعبيرية

أمن البيضاء يوقف ثلاثينيا ألحق خسائر بسيارات في الشارع العام

2022-08-26 / 17:40
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هبة بريس

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن أنفا بمدينة الدار البيضاء، يوم الخميس 25 غشت الجاري، من توقيف شخص يبلغ من العمر 30 سنة، وذلك للاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بالتخدير وإلحاق خسائر مادية بممتلكات الغير.

وكان المشتبه فيه قد عمل تحت تأثير حالة تخدير قوية على إحداث خسائر مادية بمجموعة من السيارات التي كانت مستوقفة بالشارع العام بمنطقة “ابن جدية”، قبل أن يسفر التدخل الفوري لدوريات الشرطة عن توقيفه بعد مرور وقت وجيز من ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع الأفعال الإجرامية المنسوبة إليه.

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‫7 تعليقات

  1. وما اكثر ذوي السوابق القضائية الذين يشكلون خطرا على المواطنين وعلى ممتلكاتهم..

  3. تحية لرجال الامن الوطني يجب معاقبة كل من يريد الفتنة وزعزعة الاستقرار في هذا الوطن..

  7. انفلات أمني خطير تناشد رجال الامن بالتدخل ووضع حد لهذه الظاهرة الخطيرة..

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