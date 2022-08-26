من هو “جواد باحجي” الذي عين مديرا عاما للمكتب الوطني للإستشارة الفلاحية

ع محياوي - هبة بريس

أفرجت الحكومة عن تعيينات جديدة في مناصب المسؤولية ، يوم أمس الخميس 27 محرم 1444، الموافق لـ 25 غشت 2022، إثر إنعقاد مجلسها الأسبوعي، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، و خصص هذا الإجتماع للتداول والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا طبقا للفصل 92 من الدستور.

هذا ومن بين المناصب المسؤولية المهمة الوازنة على مستوى وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات تم تعيين السيد جواد باحجي، مديرا عاما للمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية نظرا لكفائته والثقة التي يحظى بها .

نبذة عن السيرة الذاتية للدكتور جواد باحجي:

– الدكتور “جواد باحجي” أب لطفلين ، مزداد بحي لاتوران مكناس بتاريخ 26 / 08 /1968

– حاصل على الدكتوراه في التواصل و الخطاب السياسي

– حاصل على الماستر في التدبير العمومي ISCAE Rabat

– حاصل على مجموعة من الدبلومات في مجموعة من المجالات ( البيئة ، التدبير المندمج للماء ، الفلاحة ، تدبير الكوارث الطبيعية … )

– منذ سنة 2017 كلن يشغل باحجي جواد مديرا عاما بمؤسسة عمومية تابعة لوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

– منذ سنة 2011اشتغل مدير مركزي بالتعليم و التكوين و البحث بوزارة الفلاحة و الصيد البحري و التنمية القروية و المياه و الغابات.

– منذ سنة 1998 اشتغل كمدير مشاريع للتنمية الدولية بالسفارة الأمريكية بالرباط.

– منذ سنة 1996 اشتغل كاطار في التعاون الدولي الياباني .كما يترأس مجموعة من جمعيات المجتمع المدني و الدراسات و الرياضة ” مكناس أجيال، مكز العلمي التزي للدراسات ، قنص أجيال “

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