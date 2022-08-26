بسبب لقاح كورونا.. موديرنا “تجر” فايزر وبيونتيك للمحاكم

2022-08-26 / 16:56
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هبة بريس - وكالات

كشفت شركة الأدوية الأمريكية “مودرنا”، اليوم الجمعة، أنها بصدد رفع دعوى قضائية ضد شركة “فايزر” وشريكتها الألمانية “بيو إن تيك” بدعوى انتهاك براءات اختراع متعلقة بلقاح الشركة ضد فيروس كورونا.

وقالت “مودرنا” في بيان إنها تعتزم رفع الدعوى في محكمة مقاطعة الولايات المتحدة لمقاطعة ماساتشوستس، ومحكمة دوسلدورف الإقليمية في ألمانيا، على ما نقلت شبكة “سي إن إن” الأمريكية.

وتقول الشركة إن اللقاح المضاد لكورونا الذي طورته “فايزر” و”بيو إن تيك” ينتهك براءات الاختراع التي قدمتها “مودرنا” بين عامي 2010 و2016، التي تغطي تقنية الحمض النووي الريبوزي المرسال (mRNA) التأسيسية للشركة.

ويدور الحديث عن تقنية رئيسية في تطوير لقاحات كورونا طورتها شركة “مودرنا” ضمن لقاحي “مودرنا” و”سبايك فاكس”.

وبحسب ادعاءات “مودرنا” قامت شركتا “فايزر” و”بيو إن تيك” بنسخ هذه التقنية، من دون الحصول على إذنها لتطوير لقاح”Comirnaty”.

وقال ستيفان بانسل، الرئيس التنفيذي لشركة “مودرنا” في البيان الصادر عن الشركة: “نرفع هذه الدعاوى القضائية لحماية منصة تقنية mRNA التي ابتكرناها، واستثمرنا مليارات الدولارات لإنشائها، وحصلنا على براءة اختراع خلال العقد الذي سبق جائحة كوفيد-19”.

وتابع: “بينما نعمل على مكافحة التحديات الصحية للمضي قدمًا، تستخدم شركة ‘مودرنا‘ منصة تكنولوجياmRNA الخاصة بنا لتطوير الأدوية التي يمكنها علاج الأمراض المعدية والوقاية منها مثل الأنفلونزا، وفيروس نقص المناعة البشرية، بالإضافة إلى أمراض المناعة الذاتية، وأمراض القلب، والأوعية الدموية، وأشكال السرطان النادرة”.

وقالت الشركة: “رغم أنا لن تفنرض أبدًا براءات اختراعها على أي لقاح مضاد لـ”كوفيد-19” المستخدم في 92 دولة منخفضة ومتوسطة الدخل، لصالح آلية التزام السوق المسبق لكوفاكس COVAX AMC، التي أطلقها التحالف العالمي للقاحات والتحصين (GAVI)، توقعت الشركة أن تحترم شركات مثل “فايزر” و”بيو إن تيك” حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها وتنظر في الحصول على ترخيص معقول تجاريًا عند طلب الترخيص لأسواق أخرى”.

وأضافت: “غير أن شركتي “فايزر” و”بيو إن تيك” فشلتا بالقيام بذلك”، وفق البيان.

ونقل البيان عن شانون ثيم كلينغر، كبير المسؤولين القانونيين لدى “مودرنا” قوله: “نعتقد أن شركتي فايزر وبيو إن تيك نسختا بشكل غير قانوني اختراعات مودرنا، واستمرتا باستخدامها من دون إذن”.

وقال كلينغر: “خارج الدول الـ92، حيث لم يعد توفير اللقاحات يشكل عائقاً أمام إمكانية الوصول إليه، تتوقع مودرنا أن تعوض شركتا “فايزر” و”بيو إن تيك” الاستخدام المستمر للقاح Comirnaty بالتقنية الخاصة بمودرنا والحاصلة على براءة اختراع”.

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