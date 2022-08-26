لقاح
لقاح كورونا

أزيد من 6.7 ملايين شخص تلقوا الجرعة الثالثة من لقاح كورونا

2022-08-26 / 16:16
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هبة بريس

أعلنت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، اليوم الجمعة، عن تسجيل 37 إصابة جديدة بـ(كوفيد-19)، مقابل تعافي 81 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأبرزت الوزارة، في النشرة اليومية لحصيلة (كوفيد-19)، أن 6 ملايين و 748 ألف و517 أشخاص تلقوا الجرعة الثالثة من اللقاح المضاد للفيروس، فيما ارتفع عدد الملقحين بالجرعة الثانية إلى 23 مليون و383 ألف و728 شخصا، مقابل 24 مليون و891 ألف و117 شخصا تلقوا الجرعة الأولى. وتلقى 38 ألف و768 شخصا الجرعة الرابعة التذكيرية التي أوصت وزارة الصحة والحماية الاجتماعية باعتمادها لكبار السن والأشخاص ذوي عوامل المراضة.

وأضافت الوزارة أن الحصيلة الجديدة للإصابات بالفيروس رفعت العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة بالمملكة إلى مليون و264 ألف و237 حالة منذ الإعلان عن أول حالة في 2 مارس 2020، فيما بلغ مجموع حالات الشفاء التام مليون و247 ألف و476 حالة، بنسبة تعاف تبلغ 98.7 في المائة.

وتتوزع حالات الإصابات المسجلة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بين جهات الدار البيضاء سطات (12)، والرباط سلا القنيطرة (10)، والشرق (5)، وطنجة تطوان الحسيمة (4)، ومراكش آسفي (3)، وفاس مكناس (3).

وبلغ مجموع الحالات النشطة 490 حالة، في حين تم تسجيل حالة خطرة واحدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، ليكون مجموع هذه الحالات 18 حالة، بينما بلغ معدل ملء أسرة الإنعاش المخصصة لـ(كوفيد-19) 0,3 في المائة.

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