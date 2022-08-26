الخليفي يؤكد: لا يوجد أي خلاف بين مبابي ونيمار

2022-08-26 / 15:55
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هبة بريس - وكالات

تحدث رئيس باريس سان جيرمان، القطري ناصر الخليفي عن قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا التي جرى سحبها أمس الخميس، وعرج على الخلاف المزعوم بين نجمي فريقه كيليان مبابي ونيمار.

وشغل الثنائي وسائل الإعلام عقب لقطات في لقاء مونبلييه الأخير، عندما أضاع مبابي ركلة جزاء واحتسبت أخرى للفريق الباريسي وأراد مبابي تسديدها أيضا، ولكن نيمار هو من قام بالأمر، ليبدو الغضب واضحا على المهاجم الدولي الفرنسي.

وتحدث الخليفي على هامش قرعة دوري أبطال أوروبا مع “ليكيب” وأكد عدم وجود مشكلة من الأساس بين اللاعبين.

واستطرد حول الخلاف بين نيمار ومبابي على تنفيذ ركلات الجزاء: “لا توجد أي مشكلة، إنها أحاديث إعلامية”.

وأوقعت قرعة دوري الأبطال للموسم الجديد، باريس سان جيرمان في المجموعة الثامنة إلى جانب يوفنتوس، وبنفيكا، ومكابي حيفا.

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