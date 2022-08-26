جماعة بني يكرين.. آبار جفت وشباب اختاروا الهجرة فماتوا غرقا

محمد منفلوطي_هبة بريس

لازالت جماعة بني يكرين دائرة سطات تحصي ضحاياها من شبابها الأبرياء، ممن قضوا نحبهم غرقا بسواخل بوجدور….لازالت الأمهات تنذبن حظهن العاثر وتذرفن الدموع، ولازالت خيام العزاء منصوبة تتلقى المواساة ضمن مشاهد تدمي القلب..

هنا بجماعة بني يكرين غير بعيد عن عاصمة الشاوية، وعلى طول الطريق التي تربط مدينة سطات ومنطقة البروج، مرورا بمركز قيصر، هناك تمتد مجموعة من الدواوير يمينا على شكل تجمعات سكنية في اتجاه ضريح بويا ازويتنة، منطقة فلاحية بامتياز مواطنوها من البسطاء الكرماء من ذوي عزة النفس والتطلع إلى غد أفضل لتحسين ظروفهم المعيشية، غالبيتهم يمتهنون الفلاحة والزراعة البورية وحتى السقوية منها وخاصة زراعة الجزر والنعناع، قبل أن تطال موجة الجفاف وشح المياه آبارها، فجعلت من رجالاتها شبه عاطلين عن العمل في غياب فرص شغل تغنيهم عن السؤال، فما كان أمام شبابها سوى اختيار الهجرة على متن قوارب الموت مخرجا لأزمتهم، لاسيما وأن هؤلاء الشباب كلهم شغف ومغامرة للهجرة صوب الوجهة الأخرى من المتوسط لتحقيق أحلامهم وآمالهم، خدمة لوطنهم ولقبيلتهم وأسرهم وذويهم.

أصل الحكاية هنا، هي قصة مجموعة من الشباب، ممن ترعرعوا وشبوا وعشقوا تربة الأرض ونسيم جوها العليل الذي يغطي المنطقة مع كل مساء، شبان في عمر الزهور كانوا حتى الأمس القريب من بين تلامذتنا الأعزاء الذين بادلونا المحبة وبادلناهم الشأن ذاته، كانوا ضمن مجموعة من تلاميذ آخرين من أقرناهم ، منهم من ظل ملتصقا بمقاعد المدرسة تعلما وبحثا عن تطوير كفاءاته العلمية ومواصلة مشواره التعليم حتى الجامعي منه، ومنهم من اختار سبيل مساعدة الأب في مجاله الفلاحي اختيارا لا محيد عنه، ومنهم قرر مغادرة البلاد إلى الضفة الأخرى من الديار الاوروبية بحثا عن لقمة العيش.

إنها قصة شباب بني يكرين الذين ذهبوا بحثا عن الهجرة فعادوا نعوشا داخل توابيت خشبية، بعد أن تحولت أسماؤهم وصورهم إلى مادة دسمة للنقاش وتبادل التعازي والمواساة من قبل شباب غيورين عن منطقهم الذين أسسوا صفحات فايسبوكية للتعريف بالمنطقة ومناقشة مشاكلها، ليتحول خبر وفاتهم إلى عناوين بارزة تؤثت المشهد على منصات التواصل الاجتماعي، لتعود جثامينهم إلى أرضهم وأرض أجدادهم في صناديق خشبية ليدفنوا هناك اتباعا بمقابر جماعة بني يكرين وسط حشود من المواطنين.

إنهم ضحايا لقمة العيش، من الشباب الذي هاجروا بحثا عنها بالضفة الأخرى، شباب تركوا بصمات قوية بنكهة الحزن والأسى والألم في نفوس شباب المنطقة ورجالاتها، الذين سارعوا إلى نقل نعوشهم على أكتافهم بعد ترحيلها من مدينة بوجدور صوب مسقط رأسهم هنا بجماعة بني يكرين على متن سيارات نقل الأموات.

جريدة هبة بريس حطت الرحال أمس الخميس، بالجماعة ذاتها، وجالست عددا من شيوخ المنطقة ورجالاتها وبعض شبابها، وفتحت نقاشا على الرغم من المناسبة الأليمة لا تسمح بذلك، لكن وعلى الرغم من هول الصدمة، تحدث هؤلاء وأحصوا أسباب هجرة الشباب منهم من اختزل الأمر في غياب فرص الشغل، ومنهم من عزى الأمر إلى الروح الحماسية لدى بعض شباب المنطقة ممن يحلمون بغد أفضل والبحث عن حياة جديدة من وراء البحار، بعد أن رأوا أبناء عمومتهم وبعض شباب منطقتهم ممن تحسنت أحوالهم وهم عائدون بسيارات وألبسة وساعات على المعاصم، كلها مغريات جعلت هؤلاء الأبرياء يركبون الأمواج وقوارب الموت..

طويت صفحات أربعة شبان دفنا بمقبرة أولاد احميدة ببني يكرين، وشابين اثنين بمقبرة كيسر، وبعد أن طويت صفحات هؤلاء الستة، لازال البحث جاريا عن آخرين يعتقد أنهم لازالوا مفقودين بسواحل بوجدور….

طويت صفحاتهم وتكسرت أحلامهم على أمواج قوارب الموت، فانتهت بذلك مسيرتهم التي رسموها سلفا لتحسين ظروفهم المعيشية على غرار باقي شباب بني جلدتهم من مختلف المناطق المحيطة بهم كمنطقة كيسر وبني مسكين وكيسر وأولاد سيدي بن داود وقلعة السراغنة والفقيه بن صالح وغيرها…بدورنا نتقدم بأحر التعازي والمواساة لأسر واقارب الضحايا ولشباب المنطقة وساكنتها الشرفاء، علما أن من بين الضحايا من ترك زوحته وأطفاله، ومنهم من ترك والدته تنذب حظها، ومنهم من ترك والده يبكي دما وحسرة على فراق ابنه، ومن الناجين من وقف مصدوما من هول الفاجعة وهو يصارع الموت والأمواج وبجانبه جثتا تطفو على السطح.

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