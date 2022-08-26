بعد التشكيك في إعادتها.. لافتة “حمام الشعابي” تعود لمكانها وباللغة الأمازيغية

2022-08-26 / 14:17
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اسماعيل بويعقوبي - هبة بريس

خلافا لما يروج من تشكيك حول اعادة لافتة “حمام الشعابي ” من عدمه، بعد الضجة التي أثارها تقسيم الولوج الى الحامة بين الرجال والنساء الى هذا “الشاطئ” الذي يقع بتراب جماعة دار الكبداني اقليم الدريوش ، أعادت السلطات اللافتة الى مكانها .

وأكدت مصادر “هبة بريس ” ان اللوحة تم اعادتها كما كانت سابقا لكن بتصميم مختلف أكثر جمالية خاصة بعد ادراج اللغة الامازيغية لها احتراما لخصوصية المنطقة وثقافتها ولهجتها ، مع الابقاء على التقسيم ذاته .

وكانت اللافتة المعلقة بشاطئ حامة الشعابي أو (حمام الشعابي) قد اثارت جدلا كبيرا بمواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد أن اعتبرته الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف بـ”الإرهاب”، بسبب تقسيم الولوج إلى الحامة بين النساء والرجال.

واعتبر نشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي و أبناء المنطقة، أن اللافتة تعتبر عرفا محليا لتقسيم أوقات الاستعمال بين النساء والرجال نظرا لضيق مساحة “الحامة”، مؤكدين أنالأمر لا يتعلق بالارهاب والتمييز بين الرجل و المرأة، والتي أطلقتها الجبهة الوطنية لمناهضة التطرف و الإرهاب.

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