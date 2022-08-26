أكادير: حادث “تجي تسكي” دون توفره على تراخيص يسائل سلطات تغازوت

ع اللطيف بركة : هبة بريس

أصيب شخص بكسور متفاوتة الخطورة عجل بنقله الى المستشفى الجهوي بأكادير، يوم أمس الخميس 25 غشت الجاري، بعد حادث دراجتين مائيتين، بشاطئ تغازوت شمال مدينة أكادير.

الحادثة بحسب مصادرنا، كشفت أن سلطات تغازوت، قد تهاونت في تطبيق القانون، بعد السماح لمالك شركة ” تجي تسكي” بالاشتغال في مياه شاطئ أفخم منطقة سياحية، مما يستدعي فتح تحقيق مع الجهات المعنية التي سمحت بذلك وتحت أي ظروف.

الشركة المعنية، والتي يجهل تدخلات صاحبها، حطت الرحال بالشاطئ المذكور مع بداية فصل الصيف الجاري، عبر تسخير اسطول من الدراجات المائية بالمكان، والتي يدخل عملها في نطاق مهام ” الدرك البحري” والسلطة المحلية بمنطقة تاغازوت، ولماذا سمح إشتغاله بدون توفر على التراخيص المعمول بها في هذا الشأن.

ومن المعلوم أن منطقة تاغازوت، تعرف تواجد زبناء من طبقات ميسورة ، قاطنين بفيلات فاخرة، او بفنادق خمسة نجوم، دون معرفتهم أن هناك دراجات مائية تسبح في المكان دون توفرها على تراخيص قانونية .

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