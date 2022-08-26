عقدة المغرب تسقط “تبون” في فخ الكذب أمام ماكرون

محمد منفلوطي_ هبة بريس

في ندوة صحفية جمعت بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، على هامش الزيارة التي يقوم بها الأخير للجزائر، اختار “تبون” من جديد منطق تحوير الكلام والكذب على الشعب والرأي العام العالمي حول فحوى المحادثات التي جمعته وماكرون في ندوة صحفية، حين قال الرجل بأن المحادثات انصبت على القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها ملفات مالي والساحل وليبيا والصحراء المغربية.

وأمام نشوة المحادثات والتبجح بالمغالطات التي أبان عنها “تبون”، سرعان ما جاء الرد من الرئيس “ماكرون” مباشرة وفي ذات الندوة ، كون المحادثات بين الجانبين تناولت ملفي مالي والساحل، دون أن يتطرق الرجل إلى ملف الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره كثيرون نكسة تنضاف إلى نكسات نظام العسكر الذي طالما عزف على وثر العداء للمغرب.

الهفوة الديبلوماسية التي سقط فيها الرئيس الجزائري مرة أخرى، تبين بالملموس وحسب رأي العديد من المهتمين والسياسيين وخبراء العلاقات الدولية، بأن الرجل “اعتاد” على الكذب أمام شعبه وفي المحافل الدولية، دون أن يعي بأن الندوة الصحافية كانت منقولة على المباشر، وهو مافسرته ذات المصادر بحالة الارتباك التي باتت تميز “حكام العسكر” في تعاطيهم مع الملفات التي تكون غالبا أكبر من حجمهم، ومرد ذلك هو العقدة المغربية التي أضحت تلازمهم، بفعل الانتصارات الديبلوماسية المغربية التي أربكت حسابات نظام العسكر لاسيما في الملف المتعلق بالصحراء المغربية الذي حسم بصفة نهائية بعد أن أصبح مقترح الحكم الذاتي خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، حتى إن كبريات دول العالم رحبت بالمقترح المغربي واصفة إياه بالحل النهائي ذو مصداقية ويضمن الحقوق والواجبات للمغاربة الصحراويين المحتجزين في تندوف الذين يعانون الويلات من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حسب ما نص عليه برنامج الغذاء العالمي.

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