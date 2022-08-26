عقدة المغرب تسقط “تبون” في فخ الكذب أمام ماكرون
في ندوة صحفية جمعت بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، على هامش الزيارة التي يقوم بها الأخير للجزائر، اختار “تبون” من جديد منطق تحوير الكلام والكذب على الشعب والرأي العام العالمي حول فحوى المحادثات التي جمعته وماكرون في ندوة صحفية، حين قال الرجل بأن المحادثات انصبت على القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها ملفات مالي والساحل وليبيا والصحراء المغربية.
وأمام نشوة المحادثات والتبجح بالمغالطات التي أبان عنها “تبون”، سرعان ما جاء الرد من الرئيس “ماكرون” مباشرة وفي ذات الندوة ، كون المحادثات بين الجانبين تناولت ملفي مالي والساحل، دون أن يتطرق الرجل إلى ملف الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره كثيرون نكسة تنضاف إلى نكسات نظام العسكر الذي طالما عزف على وثر العداء للمغرب.
الهفوة الديبلوماسية التي سقط فيها الرئيس الجزائري مرة أخرى، تبين بالملموس وحسب رأي العديد من المهتمين والسياسيين وخبراء العلاقات الدولية، بأن الرجل “اعتاد” على الكذب أمام شعبه وفي المحافل الدولية، دون أن يعي بأن الندوة الصحافية كانت منقولة على المباشر، وهو مافسرته ذات المصادر بحالة الارتباك التي باتت تميز “حكام العسكر” في تعاطيهم مع الملفات التي تكون غالبا أكبر من حجمهم، ومرد ذلك هو العقدة المغربية التي أضحت تلازمهم، بفعل الانتصارات الديبلوماسية المغربية التي أربكت حسابات نظام العسكر لاسيما في الملف المتعلق بالصحراء المغربية الذي حسم بصفة نهائية بعد أن أصبح مقترح الحكم الذاتي خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، حتى إن كبريات دول العالم رحبت بالمقترح المغربي واصفة إياه بالحل النهائي ذو مصداقية ويضمن الحقوق والواجبات للمغاربة الصحراويين المحتجزين في تندوف الذين يعانون الويلات من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حسب ما نص عليه برنامج الغذاء العالمي.
33 تعليقات
عيب وعار من صحافي يكتب فقط و لا يعي ما يكتب اكتب ان كنت قادر على حراك الريف و الدعارة و التجارة بالمخدرات و على التطبيع مع الكيان الصهيوني
كا يجو الفرنسويين يعملو افلام إباحية و انتم أين.
ان كا مغربي حسبي الله و نعم الوكيل فيكم صحافة العار بمعنى الكلمة
ظهر ماكرون على حقيقته والوجه الثاني وحسبي الله ونعم الوكيل..
مهما فعلتم ذالك فالمغرب والحمد لله لديه ملك عظيم بمعنى الكلمة وشعب متناضل وسيستمر بالكفاح من أجل كرامة وعزة وسيادة واستقرار بلده من العدوي…
كل ما اقوله هو فرنسا اصبحت مدلولة أمام الجزائر واضحوكة في نفس الوقت هههههههههههه.. أصلا هم متشابهون هههههههههههه.
ستكون خطة فاشلة للسيد ماكرون وسيرجع مذلولا أمام العالم واضحوكة لشعبه هههههههههههه.
لاتجعل قضية الصحراء المغربية كوسيلة من أجل الوصول إلى هدفك ياسيد ماكرون أترك ملف الصحراء جانبا وكشف للرأي العام بوضوح ووجه مكشوف بدون ملاعبات هههههههههههه….
یا صوبحان الله کی للصحافة و ااشعب مغاوب علی …………. لا توفکرو فی ااجزاۀر
فکیرو فی بلدکم یا عباد؟؟؟؟؟؟
قد يكون الثعلب ماكرون تحاشى ذكر الصحراء .ليبقي على امتيازات فرنسا بالمغرب .
هناك فعلا انقلاب ابتزازي في موقف البربرية الفرنسية من تلغيم المغرب بالانفصال في الصحراء .
هي الصحراء الغربية و ليس مغربية
كم انتم اغبياء يا عرب مستمرون في سذاجتكم كما اجدادكم الذين ضيعوا الاوطان وها انتم تسيرون على نفس خطاهم وسنصبح يوما اذا ما استمر الحال على مانحن عليه وجنود المستعمرين من جديد امام أبواب منازلنا نراهم كما راهم أسلافنا يخرجونا بناتنا ونساءنا ليتسلوا بهن وشبابنا الى ميادين الإبادة والقتل
الصحراء مغربية الصحراء الشرقية مغربية سبتة ومليليةوالجر الجعفرية كذلك وليحيا الشعب المغربي ولتحياالشعوب الحرةالابية
الصحراء المغربية .
الصحراء مغربية وستبقى كذلك الي أن يرث الله الأرض ومن عليها وماكرو لا يهمنا وما عليه إلا أن يواجه الجفاف الشديد وقلة المياه المصدر الحقيقي للحياة أما البترول والغاز فهو يستفيد منه بالمجان والا يقلب الطاولة علي دولة الجنرالات فيصبحون في خبر كان فملكنا منا والينا ونحن المدافعون عن النظام والجزائر وضعوا فيه جنرالات يأكلون وتاكل معهم ماما فرنسا ادا حولوا مشاكلكم بينكم واتركوا الشعب يجمع الفتات والله يمهل ولا يهمل.