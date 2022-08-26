عقدة المغرب تسقط “تبون” في فخ الكذب أمام ماكرون
في ندوة صحفية جمعت بين الرئيسين الجزائري عبد المجيد تبون، والفرنسي ايمانويل ماكرون، على هامش الزيارة التي يقوم بها الأخير للجزائر، اختار “تبون” من جديد منطق تحوير الكلام والكذب على الشعب والرأي العام العالمي حول فحوى المحادثات التي جمعته وماكرون في ندوة صحفية، حين قال الرجل بأن المحادثات انصبت على القضايا ذات الاهتمام المشترك من بينها ملفات مالي والساحل وليبيا والصحراء المغربية.
وأمام نشوة المحادثات والتبجح بالمغالطات التي أبان عنها “تبون”، سرعان ما جاء الرد من الرئيس “ماكرون” مباشرة وفي ذات الندوة ، كون المحادثات بين الجانبين تناولت ملفي مالي والساحل، دون أن يتطرق الرجل إلى ملف الصحراء المغربية، وهو ما اعتبره كثيرون نكسة تنضاف إلى نكسات نظام العسكر الذي طالما عزف على وثر العداء للمغرب.
الهفوة الديبلوماسية التي سقط فيها الرئيس الجزائري مرة أخرى، تبين بالملموس وحسب رأي العديد من المهتمين والسياسيين وخبراء العلاقات الدولية، بأن الرجل “اعتاد” على الكذب أمام شعبه وفي المحافل الدولية، دون أن يعي بأن الندوة الصحافية كانت منقولة على المباشر، وهو مافسرته ذات المصادر بحالة الارتباك التي باتت تميز “حكام العسكر” في تعاطيهم مع الملفات التي تكون غالبا أكبر من حجمهم، ومرد ذلك هو العقدة المغربية التي أضحت تلازمهم، بفعل الانتصارات الديبلوماسية المغربية التي أربكت حسابات نظام العسكر لاسيما في الملف المتعلق بالصحراء المغربية الذي حسم بصفة نهائية بعد أن أصبح مقترح الحكم الذاتي خيارا استراتيجيا لا محيد عنه، حتى إن كبريات دول العالم رحبت بالمقترح المغربي واصفة إياه بالحل النهائي ذو مصداقية ويضمن الحقوق والواجبات للمغاربة الصحراويين المحتجزين في تندوف الذين يعانون الويلات من تدهور الأوضاع المعيشية بسبب إنعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية حسب ما نص عليه برنامج الغذاء العالمي.
8 تعليقات
لقد أصبح النظام العسكري الجزائري أضحوكة العالم بأكمله هههههههههههه.
الحمدلله المغرب يتوفر على ثروات هائلة ولا يحتاج لأحد له كرامة وعزة النفس المغربية الحرة فالصحراء مغربية احبوا أم كريهوا ونقاتلهم بشتى الطرق حتى وإن كلفنا ذالك ارواحنا..
زيارة ماكرون للجزائر ليست بالمجان بل بالمقابل هههههههههههه متى كانت المحبة بينهما كلاهما يبحثان عن المصلحة هههههههههههه.
تبون رضع الكذب منذ نعومة أظافره فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
الذي كذب هو ماكرون ليس تبون . لأن ماكرون يلعب لعبة الكيل بمكيالين ، أي يلعب على الحبلين . يتناقش مع تبون حول الصحراء ليرضيه فيأخذ ما يريده وعند اللقاء الصحفي لا يصرح بأنه تناقش عن الصحراء .
المغرب في صحراءه والصحراء في مغربها رغم كيد الكائدين مرتزقة البولزاريو سيموتون جوعا وعطشا بالخيام البالية بتندوف
Conard زيدون رءيس،غير منتخب شرعيا من الشعب،بل منتخب من،اسياذه،شنقريحة خيب الريحة وعصابته،المجرمين واللصوص الذين زرعوا الفساد في البر والبحر والجو ولكن الله يستذرجهم وسيءخدهم اخد عزيز مقتدر المسألة مسءلة وقت ليس الا
اين قضية فلسطين ؟؟
نحن مع فلسطين ظالمة او مظلومة..