فتاة تنهي حياتها بسقوطها من عمارة سكنية بايت ملول

2022-08-26 / 13:08
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

وضعت فتاة عشرينية، حدا لحياتها، يوم أمس الخميس 25 غشت الجاري، بمدنية أيت ملول بعد سقوط من الطابق الرابع لإحدى العمارات بحي تمزارت.

الهالكة بحسب شهود عيان، قفزت من الطابق الرابع من العمارة التي تقطن بها بمعية عائلتها، مما أدى إلى إصابتها بجروح وكسور خطيرة عجلت بوفاتها على الفور.

هذا، وقد تم نقل جثة الهالكة صوب مستودع الاموات بالمستشفى الجهوي الحسن الثاني بأكادير، في الوقت الذي فتحت فيه السلطات الأمنية تحقيقا قضائيا لكشف ملابسات الحادث.

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تعليق واحد

  1. انا لله وانا اليه راجعون لقد لوحظ في الآونة الأخيرة بسبب الياس والاحباط دفع بالعديد من الشباب في الاقدام المتزايد على الانتحار مما يدق ناقوس الخطر ويلزم المسؤولين الجلوس على طاولة الحوار ودراسة الأوضاع والاسباب الدافعة لذلك وايجاد الحلول المناسبة لمحاربة هذه الظاهرة الخطيرة التي بذات تنتشر في بلادنا ويذهب ضحيتها شباب في عمر الزهور وبلدنا في حاجة الى كفاءتهم وسواعدهم فالشباب هو مستقبل البلاد

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