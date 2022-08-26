الاتحاد الدستوري يدعو الحكومة إلى الإسراع في تنزيل التوجيهات الملكية

هبة بريس

أشاد حزب الاتحاد الدستوري، عاليا بما ورد في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى التاسعة والستين لثورة الملك والشعب، وما حمله من رسائل واضحة وحاسمة للعالم حول ملف وحدتنا الترابية، مستحضرا بفخر وإجلال الانتصارات الهامة والملموسة على الصعيدين الإقليمي والدولي التي حققتها بلادنا تحت القيادة الحكيمة والمتبصرة لجلالة الملك محمد السادس لصالح الموقف الشرعي والعادل، بشأن مغربية الصحراء.

وفي هذا الصدد، اعتبر الحزب أن ما جاء في الخطاب الملكي يؤكد من جديد وبشكل واضح أن الوحدة الترابية لبلادنا تعد المحدد الأساس والمؤشر المعتمد التي يبني عليها المغرب علاقته بباقي الدول ويقيس بها صدق الصداقات ونجاعة الشراكات على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وجدد الحزب التأكيد على انخراطه الدائم وتجنده المتواصل وراء صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، للذود عن حوزة الوطن، وفي التصدي لكل مناورات أعداء وحدتنا الترابية.

وسجل الحزب باعتزاز كبير العناية المولوية التي يحيط بها جلالة الملك محمد السادس نصره الله، أفراد الجالية المغربية بالخارج، مشيدا بدعوة جلالته إلى إقامة علاقة هيكلية دائمة، مع الكفاءات المغربية بالخارج، بما في ذلك المغاربة اليهود، وإلى إحداث آلية خاصة، مهمتها مواكبة الكفاءات والمواهب المغربية بالخارج، ودعم مبادراتها ومشاريعها، وكذا تحديث وتأهيل الإطار المؤسسي، الخاص بهذه الفئة، وإعادة النظر في نموذج الحكامة، الخاص بالمؤسسات الموجودة، قصد الرفع من نجاعتها وتكاملها.

ودعا الحزب الحكومة إلى الإسراع في تنزيل هذه التوجيهات الملكية على أرض الواقع.

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