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البيضاء.. توقيف 3 أشخاص متورطين في النصب ببطائق مقرصنة

2022-08-26 / 11:47
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هبة بريس - البيضاء

تمكنت عناصر الشرطة بمنطقة أمن عين الشق بمدينة الدار البيضاء، مساء أمس الخميس 25 غشت الجاري، من توقيف ثلاثة أشخاص يشتبه في ارتباطهم بشبكة إجرامية تنشط في الجريمة المعلوماتية والمساس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات البنكية والنصب والاحتيال.

وقد تم توقيف المشتبه فيهما الرئيسيين بداخل محطة للبنزين بمدينة بالدار البيضاء، وهما في حالة تلبس بمحاولة استعمال معطيات بطائق بنكية أجنبية تم الحصول عليها بطرق احتيالية على شبكة الأنترنيت.

كما أوضحت الأبحاث المنجزة أن المشتبه فيهما ارتكبا عمليات مماثلة، حيث يتحدد الأسلوب الإجرامي المعتمد من طرفهما في استخدام معطيات البطاقات الأجنبية المقرصنة في إجراء عمليات أداء وهمية مقابل حصول المستخدم في محطة البنزين على نصيب من العائدات المالية المتحصلة من هذه العمليات الاحتيالية.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيهم الثلاثة تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعنيين بالأمر.

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