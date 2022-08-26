رافق صديقه للعلاج بالمغرب.. تفاصيل جديدة عن السعودي المتوفي بالبيضاء

2022-08-26 / 11:11
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هبة بريس - الرباط

كشفت مواقع إخبارية سعودية، عن تفاصيل جديدة حول وفاة سعودي إثر عراك مع حراس أمن بفندق بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت ذات المواقع، أن المتوفى يعمل معلماً في مدارس مدينة عرعر، وكان يستعد للعودة إلى السعودية مع افتتاح المدارس

وأضافت المصادر ذاتها، أن الراحل كان مرافقاً لزميل له يتعالج من السرطان.

هذا ويشار الى أن السفارة السعودية بالمغرب، أعلنت أن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

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