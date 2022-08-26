البيضاء.. إيقاف أربعيني وحجز 6000 قرص مخدر

2022-08-26 / 10:48
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هبة بريس

تمكنت عناصر المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة الدار البيضاء بناءً على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، زوال الخميس 25 غشت الجاري، من إجهاض محاولة لترويج المؤثرات العقلية وحجز 6000 قرص طبي مخدر.

وقد مكنت الأبحاث والتحريات المنجزة في هذه القضية من حجز هذه الشحنة من الأقراص الطبية المخدرة بحوزة شخص يبلغ من العمر 41 سنة، كان يمتطي دراجة نارية من الحجم الكبير، والتي يشتبه في استخدامها في عمليات تهريب المخدرات والمؤثرات العقلية وترويجها بمدينة الدار البيضاء.

وخلال هذا التدخل الأمني، حاول المشتبه فيه ومرافقه الهروب والتنصل من إجراءات الضبط والتوقيف باستخدام الدراجة النارية، مما تسبب في حادثة سير بخسائر مادية مع إحدى المركبات.

وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه الرئيسي تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة، وذلك لتحديد باقي الامتدادات المحتملة لهذا النشاط الإجرامي، وكذا توقيف الشخص الثاني الذي يشتبه في تورطه في المشاركة في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.

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