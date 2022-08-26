بعد قضائه 36 عاما بالسجن.. تبرئة أميركي من جريمة اغتصاب

2022-08-26 / 10:27
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هبة بريس - وكالات

بعد مرور 36 عاما على إدانته، أصدر قاض أميركي أمرا يوم الخميس، بإطلاق سراح رجل أسود أدين خطأ عندما كان مراهقا بارتكاب جريمة اغتصاب في نيو أورليانز، وذلك بعد إلغاء إدانته.

وظهر سوليفان والتر، البالغ من العمر الآن 53 عاما، وهو يمسح دموعه بعد أن ألغى قاضي جزئي رسميا إدانته بتهمة اقتحام منزل امرأة واغتصابها.

وأعرب القاضي داريل ديربيني عن غضبه من أن أدلة القضية التي كان من الممكن أن تبرئه لم تصل إلى هيئة المحلفين، حسبما ذكرت “الأسوشيتد برس”.

وبعد مثوله أمام المحكمة في نيو أورليانز، نقل والتر إلى مركز إلين هانت الإصلاحي في سانت غابرييل، حيث تم إطلاق سراحه رسميا.

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تعليق واحد

  1. يجب تعويضه ب 36 مليون دولار و فتح تحقيق مع الشرطة و القضاء و الضحية كدالك لمعرفة الحقيقة

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