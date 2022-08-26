وحيد خاليلوزيتش

قناة مصرية: الأهلي يتوصل لاتفاق مع خليلوزيتش براتب خيالي

2022-08-26 / 09:58
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هبة بريس - وكالات

أكد الإعلامي إسلام صادق أن مسؤولي الأهلي المصري توصلوا إلى اتفاق شبه نهائي مع البوسني وحيد خليلوزيتش مدرب منتخب المغرب السابق لخلافة البرتغالي ريكاردو سواريش في الموسم المقبل.

وقال الإعلامي إسلام صادق عبر برنامج “البريمو” على قناة “تن”: “اتفق مسؤولو النادي الأهلي مع وحيد خليلوزيتش مدرب أسود الأطلسي السابق على تدريب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين مقابل 150 ألف دولار راتب شهري مع حرية الاستعانة بـ 3 مساعدين أجانب معه في الجهاز المعاون ومخطط أحمال يتم الاتفاق عليه بين الطرفين في حال توليه المهمة رسميا في الفترة القادمة”.

وتابع: “استقر النادي الأهلي على فسخ عقد البرتغالي ريكاردو سواريش المدير الفني بنهاية الموسم الجاري وتعيين مدير فني أجنبي جديد في الموسم المقبل”.

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