انخفاض أسعار الغاز في أوروبا إلى 3000 دولار

2022-08-26 / 09:48
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هبة بريس - وكالات

خسرت أسعار العقود الآجلة للغاز في أوروبا، اليوم الجمعة، ما يقرب من 9% ، مسجلة 3000 دولار لكل ألف متر مكعب.

وبحسب بيانات بورصة لندن “ICE”، فإن أقرب العقود الآجلة (على مؤشر أكبر مركز أوروبي TTF)، سجلت انخفاضا في أسعار الغاز عند مستوى 3007.2 دولار لكل ألف متر مكعب، اعتبارا من الساعة 09:22 بتوقيت موسكو.

وتستند ديناميكيات عروض الأسعار إلى سعر التسوية لليوم السابق 3290.2 دولار، الذي أصبح رقما قياسيا في التاريخ منذ تشغيل محاور الغاز في أوروبا منذ عام 1996.

وتتأثر الأسعار بشكل أساسي بالمخاوف من أن الإمدادات عبر خط أنابيب الغاز “نورد ستريم” لن تستأنف بعد الانتهاء من أعمال الصيانة، التي كانت شركة “غازبروم” قد حددتها في الفترة من 31 غشت إلى 2 سبتمبر.

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