وزيرة الخارجية الألمانية تزور تكنوبارك سوس ماسة

هبة بريس

قامت وزيرة الشؤون الخارجية لجمهورية ألمانيا الاتحادية أنالينا بيربوك، أمس الخميس بأكادير، بزيارة لتكنوبارك سوس ماسة، الموجه للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل (ستارتاب).

وعلى هامش هذه الزيارة، اطلعت بيربوك على المشاريع التي نفذتها في المغرب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ) في مجالات التكوين المهني والتكنولوجيا الرقمية والمخصصة بشكل خاص للفتيات.

ويشمل التكوين المقدم في تكنوبارك سوس ماسة بشكل أساسي، التأهيل في التقنيات الحديثة وتقنيات البرمجة القادرة على تسهيل اندماج المستفيدين في سوق الشغل.

ويهدف مشروع “تمهين” وهو جزء من المشروع إلى تحسين ملاءمة العرض لاحتياجات سوق الشغل من خلال التعاون الأمثل بين الجهات الفاعلة، وتطوير المهارات وإدخال معايير الجودة في بعض المجالات.

وفي تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أشار المدير المقيم للوكالة الألمانية للتعاون الدولي بالمغرب، لورنز بيترسن، إلى أن الوكالة تشرف على عدة مشاريع تعاونية على مستوى مدينة أكادير تتعلق بشكل خاص بتعزيز العلاقات بين عاصمة سوس والمدن الألمانية.

وأضاف أن الأمر يتعلق أيضا بسلسلة من المشاريع المتعلقة بشكل أساسي بقطاعات الطاقة والإنارة العمومية وحماية البيئة والتنقل المستدام.

ويعد مشروع تكنوبارك سوس ماسة، ثمرة شراكة بين القطاعين الخاص والعام، إذ يهدف إلى تمكين الجهة من بنية تحتية تقنية متعددة الخدمات موجهة للمقاولات الصغرى والمتوسطة والناشئة في مجال تكنولوجيا المعلومات والتواصل.

وفي وقت سابق أجرى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة بالرباط، مباحثات مع بيربوك والتي تقوم بزيارة عمل للمغرب.

وأكد الوزيران بهذه المناسبة، عزمهما المشترك إضفاء زخم جديد على العلاقات الثنائية بين البلدين على مختلف الأصعدة.

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