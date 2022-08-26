مقتل سعودي على يد حراس أمن فندق بالبيضاء.. والسفارة: نثق بالعدالة المغربية

هبة بريس

لقي مواطن سعودي مصرعه، بعد تعرضه لاعتداء من قبل مجموعة أشخاص، إثر عراكٍ دار بينهم، أثناء تواجد الهالك في فندق بمدينة الدار البيضاء.

وذكرت السفارة السعودية في بلاغ لها، بأنها تابعت تفاصيل الحادث الأليم منذ وقوعه مع السلطات المغربية المختصة، وعليه تبين بأن الفقيد قتل على أيدي مجموعة من حراس الأمن يعملون في الفندق الذي يقيم فيه.

وأكدت السفارة بأن القضية لا تزال قيد التحقيق في النيابة العامة المغربية، بعد إلقاء القبض على المعتدين لاستكمال مجريات التحقيق، مشددة على أنها تتابع باهتمام بالغ مع الجهات المختصة في المغرب مجريات القضية، وأنها على ثقة تامة بالعدالة المغربية.

وأوضحت السفارة أنها تنسق حاليًا مع السلطات المغربية المختصة لنقل جثمان الفقيد إلى المملكة بعد استكمال الإجراءات اللازمة.

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