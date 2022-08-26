اطلاق رصاص بمراكش
الصورة من الارشيف

أمن البيضاء يشهر سلاحه لتوقيف مبحوث عنه

2022-08-26 / 09:12
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هبة بريس

اضطر ضابط شرطة يعمل بمنطقة أمن مولاي رشيد بمدينة الدار البيضاء لإشهار سلاحه الوظيفي دون اللجوء لاستعماله، أمس الخميس 25 غشت الجاري، وذلك لتوقيف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني، كان في حالة اندفاع قوية وعرّض سلامة المواطنين وعناصر الشرطة لتهديد جدي وخطير بواسطة السلاح الأبيض.

وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه الذي يشكل موضوع مذكرات بحث على الصعيد الوطني، لتورطه في قضايا تتعلق بترويج المخدرات والاعتداء على الأشخاص، غير أنه أبدى مقاومة عنيفة بواسطة سكين وشهاب ناري، مما اضطر ضابط الشرطة لإشهار سلاحه الوظيفي بشكل احترازي لتفادي الخطر الناجم عن المشتبه فيه.

وقد أسفر هذا التدخل الأمني عن توقيف المشتبه فيه وحجز السلاح الأبيض المستخدم في هذا الاعتداء، فضلا عن حجز دراجة نارية ومبلغ مالي يشتبه في كونه من عائدات ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية.

وقد تم إيداع المشتبه فيه تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع ظروف وملابسات هذه القضية، وكذا تحديد كافة الأفعال الإجرامية المنسوبة للمعني بالأمر.

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