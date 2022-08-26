طقس الجمعة.. قطرات مطرية متوقعة بهذه المناطق

هبة بريس

تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية، بالنسبة ليوم الجمعة، أن تتشكل سحب منخفضة كثيفة نوعا ما ومصحوبة بكتل ضبابية أو بأمطار جد خفيفة ومحلية بالقرب من السواحل، مع تمركز سحب أخرى رعدية، مرفوقة بقطرات أو زخات مطرية فوق كل من مرتفعات الأطلس، والسفوح الجنوبية الشرقية، والمنطقة الشرقية والريف.

كما يرتقب تسجيل هبات رياح قوية نوعا ما فوق الأقاليم الجنوبية للمملكة، مع تناثر الغبار محليا.

وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 13 و 19 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 23 و28 درجة بسهول تادلة، والمنطقة الشرقية وبداخل منطقة سوس، وما بين 26 و31 درجة بالجنوب الشرقي للبلاد وبجنوب وشرق الأقاليم الجنوبية، وستكون ما بين 18 و24 درجة عموما فيما تبقى من أرجاء المملكة.

أما درجات الحرارة خلال النهار، فستعرف انخفاضا بوسط وجنوب المملكة.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان أحيانا بالواجهة المتوسطية، وهادئا إلى قليل الهيجان بالبوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج ما بين طنجة والدار البيضاء، وهائجا بالجنوب.

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