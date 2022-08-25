وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

ألباريس: موقف مدريد من قضية الصحراء هو المضمن في الإعلان المشترك المغربي- الاسباني

2022-08-25 / 22:58
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هبة بريس - الرباط

قال وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل ألباريس إن موقف مدريد من قضية الصحراء هو المضمن في الإعلان المشترك المغربي -الإسباني ليوم السابع من أبريل الماضي.

وأضاف البلريس خلال لقاء له مع اذاعة “hora25 “, أن الممثل الأعلى للاتحاد الأروبي للسياسة الخارجية صحح موقفه صباح اليوم في تصريحات جديدة تؤكد أن إسبانيا ومعها الاتحاد الأوروبي بصدد دعم حل سياسي لقضية الصحراء.

وتعتبر إسبانيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع حول الصحراء.

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‫27 تعليقات

  1. يجب أن تكون هناك إستراتيجية واضحة ووضع حلول مناسبة ورئية دينامية إيجابية ومقبولة لدى الدول….

  2. لفك النزاعات القائمة بين المغرب والجزائر يجب نزع البوليزاريو من قضية الصحراء المغربية ….

  4. مشكل الصحراء المغربية لا يمكن حله بالمفاوضات لأن المغرب أصلا أعطى الكثير وبالاخص الأقاليم الجنوبية اعطاها امتيازات ورئية دينامية إيجابية استراتيجية تستهدف استثمارات جديدة وقنصليات بها ….

  5. للدخول إلى المناقشات السياسية يجب نزع البوليزاريو من هذه القضية الصحراوية حينئذ يصيلون إلى حلول مناسبة ترضي الطرفين المغرب والجزائر وتحل جميع المشاكل وضغوطات عليهما..

  6. كلنا يد واحدة مع صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وايده دائما سباقا لحماية شعبيه ووطنه اللهم احفظه وراعيه وانصره يآرب على القوم الظالمين وابعد عنه كل سوء ومكروه يآرب يآرب إنك سميع مجيب الدعاء.

  7. يجب أن يكون المغرب حازما تجاه الإسباني لانه ذو وجهين يجب الحيطة والحذر منه ويترك القضية الصحراوية المغربية للحكم الذاتي هو الحل الأفضل والمناسب لفك النزاعات..

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