ألباريس: موقف مدريد من قضية الصحراء هو المضمن في الإعلان المشترك المغربي- الاسباني

هبة بريس - الرباط

قال وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل ألباريس إن موقف مدريد من قضية الصحراء هو المضمن في الإعلان المشترك المغربي -الإسباني ليوم السابع من أبريل الماضي.

وأضاف البلريس خلال لقاء له مع اذاعة “hora25 “, أن الممثل الأعلى للاتحاد الأروبي للسياسة الخارجية صحح موقفه صباح اليوم في تصريحات جديدة تؤكد أن إسبانيا ومعها الاتحاد الأوروبي بصدد دعم حل سياسي لقضية الصحراء.

وتعتبر إسبانيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع حول الصحراء.

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