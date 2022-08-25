وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس

ألباريس: موقف مدريد من قضية الصحراء هو المضمن في الإعلان المشترك المغربي- الاسباني

2022-08-25 / 22:58
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هبة بريس - الرباط

قال وزير الخارجية الاسباني خوسي مانويل ألباريس إن موقف مدريد من قضية الصحراء هو المضمن في الإعلان المشترك المغربي -الإسباني ليوم السابع من أبريل الماضي.

وأضاف البلريس خلال لقاء له مع اذاعة “hora25 “, أن الممثل الأعلى للاتحاد الأروبي للسياسة الخارجية صحح موقفه صباح اليوم في تصريحات جديدة تؤكد أن إسبانيا ومعها الاتحاد الأوروبي بصدد دعم حل سياسي لقضية الصحراء.

وتعتبر إسبانيا أن المبادرة المغربية للحكم الذاتي التي قدمها المغرب سنة 2007 هي الأساس الأكثر جدية وواقعية وذات المصداقية لحل النزاع حول الصحراء.

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‫8 تعليقات

  1. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هاد الاوربيين كلهم بحال بحال المصالح ديلهم لكيشفوا والحمد لله رب العالمين ان المغاربة الله عزوجل نور عقلهم وحنا الحمد لله غاديين في الطريق الصحيح والمستقبل القريب والبعيد وسياتي اليوم الذي ستطلب الدول الأوروبية الذخول الى المغرب بالفيزا

  3. ’سانشيز’: اسبانيا تحترم الوحدة الترابية للمغرب ولا حل لقضية الصحراء سوى الحكم الذاتي

  4. موقف الحكومة هو موقف الدولة الاسبانية و لا يتغير بتغير الحكومات و الأحزاب…….بالصحة و الراحة

  5. من حقهم ينبحوا ، لكن القرار لم يتغير و لم يتغير ، و الصحراء مغربية طير و لا تنزل

  8. عبرت إسبانيا عن موقفها من قضية الصحراء بكل وضوح وشفافية مما قطع الشك باليقين أنها ضمن البلدان المؤيدة للسياسة التي ينهجها المغرب

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