أمن الداخلة ينهي نشاط مروج ماحيا بعد كمين محكم

هبة بريس-اشعبان لحبيب

كشفت مصادر مطلعة “ل صحيفة هبة بريس” أن مصالح الأمن الوطني بمدينة الداخلة، تمكنت من إيقاف شخص من ذوي السوابق القضائية بعد كمين أمني محكم على مستوى حي السلام بالداخلة.

وأضافت ذات المصادر، أن العناصر الأمنية و بتنسيق مباشر مع النيابة العامة المختصة، إقتحمت أحد المنازل بحي السلام وتمكنوا من خلال هذه العملية الأمنية، من توقيف شخص مبحوت عنه يشتبه في تورطه في قضية ترويج “ماء الحياة” بالمدينة.

المعني بالأمر تمت إحالته على الفرقة الحضرية للشرطة القضائية بمنطقة الأمن الجهوي بالداخلة، لتعميق البحث معه بتنسيق مع النيابة العامة المختصة.

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