طنجة..”عرقلة تصميم التهيئة” يدفع بمجلس جماعة اجزناية الى التلويح باستقالة جماعية (فيديو )

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

قال محمد بولعيش رئيس جماعة اكزناية، إن تأخر اخراج تصميم التهيئة الى الوجود أفرز ظواهر واختلالات في مجال التعمير تنفي عن جماعته طابع الجماعة الحضرية .

وأضاف بولعيش في مداخلة له ، اليوم الخميس بمناسبة انعقاد دورة استثنائية، لمناقشة إشكالات الجمود الذي يطال قطاع التعمير والبناء في جماعة اكزناية، ان جماعته مهددة بخسارة 30 مليار خلال الـ 5 سنوات المقبلة، نظرا لغياب وثائق التعمير، بما فيها تصميم التهيئة و تصاميم إعادة الهيكلة .



وسلط محمد بولعيش، الضوء على الاكراهات المرتبطة برخص التعمير، جراء غياب تصميم التهيئة، ومشاريع خاصة بإعادة الأنشطة الناقصة التجهيز، بالرغم من مبادرات المجلس الجماعي في شخصه كرئيس للمجلس الجماعي، ودعم ومساندة والي الجهة محمد امهيدية .

وكشف بولعيش خلال الدورة الاستثنائية ، عن حجم مساحة الأراضي الغير المشمولة بوثائق التعمير والتي تتعدى 1200 هكتار، ما يعني أن البلوكاج يشكل حوالي 80 في المائة من إجمالي الوحدة الترابية التي تقع على مساحة 1650 هكتار .

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