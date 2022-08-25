تيزنيت : الدرك يفكك عصابة إجرامية متخصصة في سرقة التجهيزات الفلاحية

2022-08-25 / 21:37
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تمكنت مصالح الدرك بسرية تيزنيت ،من تفكيك عصابة إجرامية مكونة من ثلاثة أشخاص ، يشتبه في تورطهم في مجموعة من السرقات بمنطقة ” فريرينا ” بالنفوذ الترابي لجماعة الركادة ( أولاد جرار ) .

وكانت مصالح الدرك قد توصلت بعدد من الشكايات من طرف فلاحين، وبعد التحريات التي باشرتها مصالح الدرك الملكي، تم الوصول الى أفراد العصابة جلهم ينحدرون من نفس المنطقة.

هذا وقد تم وضع أفراد العصابة رهن تدابير الحراسة النظرية، بتعليمات من النيابة العامة المختصة، في انتظار عرضهم على أنظار محكمة تيزنيت لمواجهتهم بالتهم الموجهة إليهم.

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