ميراوي : النقابات توصلت لتوافق مع الوزارة حول اخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الى حيز الوجود

2022-08-25 / 21:25
1
هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس 25 غشت الجاري ان النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بلغ أشواطه الأخيرة، وسيتم إخراجه إلى حيز الوجود قريبا وذلك بعد تحقيق توافق بين النقابات والوزارة الوصية .

وأشار الميراوي ، خلال الندوة المشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم الخميس ، ان النظام الاساسي للاساتذة الباحثين سيكون حاهزا خلال اسبوعين او ثلاثة ، بعدما استمر الاشتغال عليه طيلة الصيف مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية .

وأكد الميراوي ، أن هذا النظام هو اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل الأساتذة الباحثين للارتقاء بالجامعات المغربية.

ما رأيك؟
المجموع 12 آراء
1

هل أعجبك الموضوع !

+ = Verify Human or Spambot ?

مقالات ذات صلة

Photo of عدد جديد من مجلة القوات المسلحة يبرز جهود المغرب في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة النارية

عدد جديد من مجلة القوات المسلحة يبرز جهود المغرب…

2022-08-25 / 20:19
Photo of “رفاق بنعبد الله “يسائلون الحكومة حول ترتيبات انجاح الدخول المدرسي المقبل

“رفاق بنعبد الله “يسائلون الحكومة حول ترتيبات انجاح الدخول…

2022-08-25 / 20:01
Photo of بلقشور: “الشفافية والجدية ستطبعان منظومة كرة القدم الوطنية”

بلقشور: “الشفافية والجدية ستطبعان منظومة كرة القدم الوطنية”

2022-08-24 / 15:41
Photo of بتعليمات من لقجع.. أكثر من ألف لاعب محترف استفادوا من فحوصات طبية دقيقة

بتعليمات من لقجع.. أكثر من ألف لاعب محترف استفادوا…

2022-08-24 / 13:37
Photo of تعزيز التعاون في مجال التغطية الصحية وتدبير الكوارث..مباحثات نجمع ايت الطالب ونظيرته الاسبانية بمدريد

تعزيز التعاون في مجال التغطية الصحية وتدبير الكوارث..مباحثات نجمع…

2022-08-23 / 21:11
Photo of الدريوش : إعادة لافتة “حمام الشعابي ” إلى مكانها

الدريوش : إعادة لافتة “حمام الشعابي ” إلى مكانها

2022-08-22 / 23:54
Photo of الاستيلاء على أزيد من 3 ملايين في عملية سطو على وكالة لكراء السيارات بتتغير

الاستيلاء على أزيد من 3 ملايين في عملية سطو…

2022-08-22 / 23:29
Photo of حقوقيون ينتقدون سياسة ” الإليزي” بسبب ” التأشيرة”

حقوقيون ينتقدون سياسة ” الإليزي” بسبب ” التأشيرة”

2022-08-22 / 23:22
Photo of ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”

ثروة التهريب الدولي للمخدرات تقسم قادة “جبهة البوليساريو”

2022-08-22 / 22:51
Photo of طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار سقف مقهى(صور)

طنجة : مصرع شخص وإصابة إثنين آخرين إثر انهيار…

2022-08-22 / 22:43

تعليق واحد

  1. قبل اخراج اي نظام أساسي الأساتذة الباحثين يجب اجراء تقصي للحقائق حول ما راج من توظيفات في التعليم العالي تصل قيمتها إلى 30مليون لان لا جدوى من اي نظام وسط جو يسوده الفساد والمحسوبية والزبونية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
close button
إغلاق