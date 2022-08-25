ميراوي : النقابات توصلت لتوافق مع الوزارة حول اخراج النظام الأساسي للأساتذة الباحثين الى حيز الوجود

هبة بريس - الرباط

قال عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، اليوم الخميس 25 غشت الجاري ان النظام الأساسي للأساتذة الباحثين بلغ أشواطه الأخيرة، وسيتم إخراجه إلى حيز الوجود قريبا وذلك بعد تحقيق توافق بين النقابات والوزارة الوصية .

وأشار الميراوي ، خلال الندوة المشتركة مع الناطق الرسمي باسم الحكومة ، اليوم الخميس ، ان النظام الاساسي للاساتذة الباحثين سيكون حاهزا خلال اسبوعين او ثلاثة ، بعدما استمر الاشتغال عليه طيلة الصيف مع رئاسة الحكومة والوزارة المكلفة بالميزانية .

وأكد الميراوي ، أن هذا النظام هو اعتراف بالمجهودات المبذولة من قبل الأساتذة الباحثين للارتقاء بالجامعات المغربية.

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