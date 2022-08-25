في ظرف سبعة أشهر.. مطار سانية الرمل بتطوان يتخطى لأول مرة عتبة 100 ألف مسافر

هبة بريس - و م ع

تخطى مطار سانية الرمل بتطوان، لأول مرة في تاريخه، اليوم الخميس، عتبة 100 ألف مسافر في السنة، وذلك منذ إستئناف حركة النقل الجوي الدولي على مستوى هذا المطار يوم 12 فبراير المنصرم، أي في ظرف سبعة أشهر فقط .

وعلى هامش هذا الحدث، نظم المكتب الوطني للمطارات حفل استقبال المسافر رقم 100 ألف، ويتعلق الأمر بابتسام أوشرقي المقيمة بإسبانيا، والقادمة من مطار “كوسطا ديل سول” بمالقا، عبر الرحلة الجوية رقم FR 4539، والتي جرى الاحتفاء بها وتقديم الهدايا لها من طرف مكتب المطارات وشركائه في تنظيم هذا الحفل.

وعرفت حركة النقل الجوي بمطار سانية الرمل بتطوان انتعاشة غير مسبوقة خلال السبعة أشهر الأولى من السنة الجارية، خصوصا خلال عملية “مرحبا 2022″، ما مكن من تسجيل أربعة أضعاف ما تم تسجيله خلال نفس الفترة من سنة 2019، وذلك باستقبال أزيد من 88 ألف مسافر.

وبحسب ذات المعطيات، فإن أربعة شركات للنقل الجوي، تؤمن 18 رحلة جوية أسبوعية، تربط مدينة تطوان بسبع وجهات أوربية، وهي مالقا بخمس رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، ومدريد بثلاثة رحلات أسبوعية ذهابا وإيابا، وإشبيلية برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وبروكسيل برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وشارلوروا برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، ومارسيليا برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، وأليكانطي برحلتين أسبوعيا ذهابا وإيابا، إضافة إلى خطين جويين داخليين يربطان تطوان بكل من الدار البيضاء والحسيمة.

مدير مطار سانية الرمل بتطوان، حسن الليموني، أوضح أن المطار يحتفل اليوم بحدث غير مسبوق في تاريخه، بعدما تخطى حاجز مائة ألف مسافر في السنة، وذلك في ظرف حوالي سبعة أشهر، مضيفا أن أن هذا الرقم قابل للزيادة.

وأضاف الليموني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن مطار سانية الرمل دخل منعطفا جديدا من حيث عدد المسافرين، وكذا من حيث الانجازات والتأهيل، وذلك بفضل تضافر جهود جميع الشركاء.

وأشار إلى أن هذه الإنجاز الذي سجل على أرض الواقع يعود الى الدينامية التي يشهدها المطار خلال العشر سنوات الأخيرة، حيث تضاعفت حركة النقل الجوي بنحو 8 مرات، وانتقلت من حوالي 7400 مسافر سنة 2011 إلى أزيد من 61200 مسافر سنة 2021، ليتمكن المطار من تخطي عتبة 100 ألف مسافر خلال السنة الجارية، بمتوسط نمو سنوي قدره 24 في المائة.

من جانبها، عبرت المحتفى بها أوشرقي إبتسام، المسافرة رقم 100 ألف بمطار سانية الرمل، عن فرحتها في أن تكون المسافرة مائة ألف التي استعملت هذا المطار خلال سنة 2022.

وأضافت أوشرقي، المنحدرة من مدينة تطوان والتي تقيم بالديار الإسبانية، أنها تعودت السفر إلى المغرب عبر مطار سانية الرمل، بالنظر لجودة الخدمات بهذه المنشأة، ونظرا لعامل القرب بين مكان إقامتها بالخارج ومسقط رأسها. إقرأ المزيد

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