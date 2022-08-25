عدد جديد من مجلة القوات المسلحة يبرز جهود المغرب في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة النارية

هبة بريس - و م ع

صدر حديثا عدد جديد من مجلة القوات المسلحة الملكية، يقترح على القراء مجموعة من المواضيع، منها جهود المغرب في مكافحة الانتشار غير المشروع للأسلحة النارية، والتحقيق الرقمي في القوات المسلحة.

وتوقفت النسخة 410 من المجلة نصف الشهرية (يونيو-يوليوز) عند الاستقبال الذي خص به صاحب الجلالة الملك محمد السادس، والي بنك المغرب، السيد عبد اللطيف الجواهري، والذي قدم خلاله هذا الأخير التقرير السنوي للبنك المركزي حول الوضعية الاقتصادية والنقدية والمالية برسم سنة 2021.

وأشارت المجلة إلى أنه، بهذه المناسبة، أكد السيد الجواهري أن الاقتصاد الوطني تمكن سنة 2021، رغم السياق الدولي الصعب، من تسجيل أداء متميز حيث بلغت نسبة النمو 7,9 بالمائة.

كما تطرق العدد الجديد من المجلة للمجلس الوزاري، الذي ترأسه صاحب الجلالة الملك محمد السادس، في 13 يوليوز الماضي، بالقصر الملكي بالرباط، مرفوقا بولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير مولاي الحسن، والذي خصص للمصادقة على مشروعي قانوني-إطار، ومشروع قانون، ومشروعي مرسومين، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية.

وعلى مستوى التعاون العسكري، سلط العدد الضوء على الزيارة التي قام بها الجنرال دوكور دارمي أفيف كوخافي، رئيس أركان قوات الدفاع الإسرائيلية للمغرب، والذي تم استقباله في 19 من يوليوز الماضي بإدارة الدفاع الوطني بالرباط، بتعليمات ملكية سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، من طرف الجنرال دوكور دارمي المفتش العام للقوات المسلحة الملكية، قائد المنطقة الجنوبية.

وأبرزت المجلة أن المسؤولين العسكريين أعربا، خلال محادثاتهما، عن ارتياحهما للمستوى الذي بلغته العلاقات المغربية – الإسرائيلية، والذي تجسد من خلال تبادل التجارب والخبرات والمشاركة في تدريبات مشتركة.

وتحت عنوان “الحياة في الجيش”، أشارت المجلة إلى أن المدرسة الملكية للمدفعية نظمت في الخامس من يوليوز النسخة السادسة عشر من اليوم الدراسي للمدفعية، حول موضوع “إدماج الطائرات بدون طيار والحرب الإلكترونية: الحقائق والآفاق”.

كما خصص العدد 410 من المجلة ملفا لمناورات “الأسد الإفريقي 2022″، التي أقيمت في الفترة من 20 إلى 30 يونيو 2022، في مناطق أكادير وبنجرير والقنيطرة والمحبس وتارودانت وطانطان، بمشاركة 10 دول وحوالي عشرين مراقبا عسكريا من دول شريكة.

أما ركن “زووم” من المجلة، فقد تطرق لحفل تخرج الفوج الـ 22 للسلك العالي للدفاع، والفوج 53 لسلك الأركان، برسم الموسم الأكاديمي 2021-2022.

وفي محور “دفاع وأمن”، أشار العدد إلى جهود المغرب في مكافحة انتشار الأسلحة النارية، مبرزا أن المملكة صادقت على مشروع قانون رقم 86.21 لتعزيز النظام الوطني في مراقبة الأسلحة النارية، في أبعاده القانونية والتشغيلية، وهو ما يشكل دليلا على وفاء المغرب بالتزاماته بموجب القانون الدولي، الذي ينظم هذا المجال.

بينما سلط ركن “البحث والتنمية” من العدد الضوء على “التحقيق الرقمي في القوات المسلحة، ضرورة في عصر تنامي التهديدات المعلوماتية”.

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