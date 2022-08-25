السعودية..الديوان الملكي يعلن وفاة الأميرة عبير بنت عبد الله بن عبد العزيز آل سعود

هبة بريس - وكالات

أعلن الديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية، الخميس، وفاة الأميرة عبير بنت عبدالله بن عبدالعزيز بن سعود بن جلوي آل سعود، إثر تدهور حالتها الصحية، بعد تعرضها لأزمة صحية في الفترة الأخيرة.

وقال الديوان في بيان صحفي، إن الصلاة عليها ستكون غداً الجمعة بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة الأميرة لولوة بنت الملك فهد

وشكّل خبر وفاتها صدمة كبيرة بين رواد السوشيال ميديا، ونعاها كثيرون على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونعى الديوان الملكي الأميرة المتوفاة قائلاً: “تغمدها الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه، وأسكنها فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون

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