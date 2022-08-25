ظهرت في طائرة خاصة..هل عادت ياسمين صبري لأبو هشيمة؟

2022-08-25 / 19:58
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نجلاء مزيان

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع خبر عودة الفنانة ياسمين صبري لعصمة زوجها رجل الأعمال أبو هشيمة.

و رجح العديد من النشطاء أن الطائرة التي ظهرت فيها تعود لطليقها أبو هشيمة، خاصة بعد نشر ياسمين صبري سابقا صور لها خلال عطلتها الصيفية من إحدى المناطق الشاطئية، ذاتها التي ظهر فيها أبو هشيمة.

و يذكر أن ياسمين أعلنت انفصالها رسمياً عن أبو هشيمة شهر ماي المنصرم بعد عامين من الزواج، حيث أكد الملياردير المصري أن التزامه وزوجته السابقة الصمت عقب إعلان الانفصال، كان القرار “الصح”.

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