“رفاق بنعبد الله “يسائلون الحكومة حول ترتيبات انجاح الدخول المدرسي المقبل

هبة بريس - الرباط

تساءل النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، عن الاجراءات والترتيبات التي ستتخذها الحكومة المغربية لانجاح الدخول المدرسي المقبل (2022-2023).

ووجه النائب البرلماني سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، قال فيه ان الاسر المغربية كلها أمل في أن يكون الدخول المدرسي بالشكل اللائق الذي من شأنه القطع مع الاختلالات التي عرفتها مواسم دراسية سابقة.

ودعا النائي البرلماني وزير التربية الوطنية الى تغيير المقاربات المعتمدة حاليا والتحضير مركزيا وترابيا، ماديا وتربويا، وتوفير شروط انخراط كافة المتدخلين، من أطر إدارية وتربوية وأسر وجماعات ترابية وجمعيات الأمهات والآباء والمتمدرسين، في إنجاح عملية الدخول المدرسي.

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