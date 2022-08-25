سقوط جرحى من ركاب سيارة أجرة على الطريق الرابط بين تيزنيت واكادير

ع اللطيف بركة : هبة بريس

تسببت حادثة سير، عشية اليوم الخميس، في تسجيل 6 إصابات بجروح متفاوتة الخطورة. إثر خلل ميكانيكي أصاب إحدى عجلاتها، على الطريق الوطنية رقم واحد الرابط بين تيزنيت واكادير، على مستوى الجماعة الترابية المعدر الكبير.

و خلفت الحادثة بحسب مصادرنا، جرح سائق سيارة الأجرة إضافة إلى 5 ركاب اخرين ، حيث تم إسعافهم جميعا نحو المركز الاستشفائي الحسن الاول بتيزنيت.

و فتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تيزنيت تحقيقا من أجل كشف ملابسات الحادث.

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