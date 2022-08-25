سقوط جرحى من ركاب سيارة أجرة على الطريق الرابط بين تيزنيت واكادير
ع اللطيف بركة : هبة بريس
تسببت حادثة سير، عشية اليوم الخميس، في تسجيل 6 إصابات بجروح متفاوتة الخطورة. إثر خلل ميكانيكي أصاب إحدى عجلاتها، على الطريق الوطنية رقم واحد الرابط بين تيزنيت واكادير، على مستوى الجماعة الترابية المعدر الكبير.
و خلفت الحادثة بحسب مصادرنا، جرح سائق سيارة الأجرة إضافة إلى 5 ركاب اخرين ، حيث تم إسعافهم جميعا نحو المركز الاستشفائي الحسن الاول بتيزنيت.
و فتحت عناصر الدرك الملكي التابعة لسرية تيزنيت تحقيقا من أجل كشف ملابسات الحادث.
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8 تعليقات
الله يشفيهم
لاحولة ولا قوة الا بالله
الله يحفظ يارب
لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
اللهم عفوك يا رب الستر
يالطيف الطف
الله يشافيهوم يارب
الله يشافيهوم يارب